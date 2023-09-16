Косторная о выступлениях в парном катании: «Функционально намного труднее, чем казалось»

Алена Косторная и Георгий Куница ответили на вопросы в эфире Первого канала.

Сегодня фигуристы представили короткую программу на контрольных прокатах. Они выступают в паре с начала 2023 года.

Косторная: Функционально намного труднее, чем казалось. Как найти того самого партнера? Методом проб и ошибок. Огромного количества ошибок.

Куница: Мне очень повезло с партнершей. Тренироваться с женой получается, иногда бывают сложности, но в целом все хорошо.

Косторная: Все натяжные моменты в основном связаны с работой, с нашим любимым льдом. Оба нацелены на результат, поэтому тяжело.

Менять фамилию? Безусловно, но у нас будет двойная. Косторные – это сила.

Куница: По новым законам РФ оба берут двойную фамилию.

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Косторная и Куница выступили с короткой программой на контрольных прокатах. Алена ошиблась на приземлении с тройного флипа