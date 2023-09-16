Косторная о выступлениях в парном катании: «Функционально намного труднее, чем казалось»
Алена Косторная и Георгий Куница ответили на вопросы в эфире Первого канала.
Сегодня фигуристы представили короткую программу на контрольных прокатах. Они выступают в паре с начала 2023 года.
Косторная: Функционально намного труднее, чем казалось. Как найти того самого партнера? Методом проб и ошибок. Огромного количества ошибок.
Куница: Мне очень повезло с партнершей. Тренироваться с женой получается, иногда бывают сложности, но в целом все хорошо.
Косторная: Все натяжные моменты в основном связаны с работой, с нашим любимым льдом. Оба нацелены на результат, поэтому тяжело.
Менять фамилию? Безусловно, но у нас будет двойная. Косторные – это сила.
Куница: По новым законам РФ оба берут двойную фамилию.
Свадьба Косторной и Куницы: у Алены два платья – торжественное и с декольте, Щербакова среди гостей
Косторная и Куница выступили с короткой программой на контрольных прокатах. Алена ошиблась на приземлении с тройного флипа
Пара сокращенно будет КК-КК ))
Удачи в ПП!