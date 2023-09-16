Александр Галлямов: «Четверные – сложные элементы, даже трехоборотные сложные, для них стабильность должна быть стопроцентной»

Мишина и Галлямов прокомментировали выступление с короткой программой.

и представили новую короткую программу под «Оду к радости» Людвига ван Бетховена на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Мы долго ждали начала сезона, межсезонье – это всегда тяжелый период, хочется скорее выйти и показать все, что сделали, и получить удовольствие от выступления», – сказала Мишина.

«Для нас в новинку кататься под такую музыку, как «Ода радости», до сих пор еще много работы впереди. Но если вспомнить, как мы впервые выступали с ней на мастер-классе, судя по нашим ощущениям, нам уже удалось прибавить. Чувствовалось, что мы даже вперед музыки шли, но еще многое предстоит совершенствовать. И вся наша команда тренеров это понимает», – отметил Галлямов.

Он также ответил на вопрос о четверных элементах.

«Сезон длинный, к счастью, соревнований будет более чем достаточно. Как никак четверные – сложные элементы, даже трехоборотные сложные, для них стабильность должна быть стопроцентной, их за счет силы не выполнить, только за счет техники», – добавил фигурист.

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