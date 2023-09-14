Анфиса Резцова об участии в Олимпиаде в нейтральном статусе: «Спортсмены сами решают. Политики не должны вмешиваться, потому что это не их жизнь»

Анфиса Резцова считает, что российские спортсмены должны выступать на Олимпиаде.

– В спорте короткий век, поэтому спортсмены к Олимпиаде готовятся практически с пеленок. Если такая возможность есть, то не важно, есть ли флаг или гимн, мы все равно защищаем честь страны.

Я это знаю по себе. В 1992 году у нас была страна без флага и гимна, а я выиграла. Поэтому обязаловка! Спортсмены сами решают, конечно, но политики не должны в это вмешиваться, потому что это не их жизнь.

– Как думаете, могут ли спортсмены, которые все-таки решатся поехать на Олимпийские игры, столкнуться с мощной волной негодования и хейта в России?

– Конечно, они столкнутся со многими проблемами. Я полагаю, что они должны стремиться к победам, невзирая на то, плохо все будет или хорошо.

Я знаю, что наши спортсмены – сильнейшие, и они будут побеждать. Поэтому будут готовы ко всему. Им будут вставлять палки в колеса, но нам нужно выступать. И флаг, и гимн у них все время за пазухой, ха-ха. И честь страны! – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

«Мы – сильнейшая держава и не должны ничего пугаться! Ничего! Не надо ничего бояться, надо идти и выступать. Те спортсмены, которые не боятся и уважают себя, будут побеждать, чего бы это им не стоило.

Все хотят похоронить российский спорт, убрать, потому что нас боятся, так как мы сильнейшая держава. Наши должны стремиться вперед и вперед», – добавила .

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?