Юрий Борзаковский: «Думаю, нашим спортсменам, решившим участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе, не удастся обойти пункт об осуждении СВО и политики РФ»

Борзаковский заявил, что спортсменам придется осудить политику РФ ради участия в Олимпиаде.

«Думаю, что нашим спортсменам, принявшим решение участвовать в в нейтральном статусе, не удастся обойти пункт об осуждении СВО и политики Российской Федерации. Однако выбор в любом случае за спортсменом. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.

При этом спортсмен должен понимать, что гарантий его безопасности за рубежом никто не даст. Не только вне спортивных объектов, но и на них. Потому что нам запретили их сопровождать. То есть атлет будет предоставлен сам себе.

Если говорить о моральном выборе и насколько искренен он будет при подписании этой бумаги, то это индивидуальный аспект. Это невозможно проверить», – сказал .

«Сейчас идет максимальная поддержка наших спортсменов. Мы стараемся максимально компенсировать международные старты. Конечно, это не может в полной мере заменить чемпионаты Европы, чемпионаты мира и Олимпийские игры. Но мы к этому стремимся.

Большим плюсом является то, что восстановила в членстве. И благодаря этому мы можем делать открытые соревнования. И все желающие смогут к нам присоединиться. Абсолютно нет никаких ограничений. К примеру, к нам уже приезжали турецкие атлеты.

Мы со своей стороны максимально открыты к сотрудничеству. К сожалению, к нам совершенно иное отношение со стороны западных коллег», – добавил олимпийский чемпион в беге на 800 м.

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?