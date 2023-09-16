Роман Костомаров: «Какие бы протезы ни ставили, это не заменит мне руки и ноги. Надо признать, что это теперь навсегда»

Роман Костомаров рассказал о жизни с протезами.

В этом году олимпийский чемпион перенес несколько ампутаций из-за осложнений после пневмонии. После выписки из больницы он возобновил тренировки с протезами, а в августе вышел на лед во время шоу Ильи Авербуха.

«Очень тяжело... Я сейчас имею возможность полазить в телефоне, просматриваю ролики, как мы с Оксаной ставили новый номер, и сразу слезы накрывают. Когда видишь свои ноги и руки, и какой человеческий организм совершенный, и какой он несовершенный теперь у меня.

Надо признать, что это теперь навсегда. Что бы ни делали, какие протезы ни ставили. Это не заменит мне руки и ноги.

Без ног еще прожить можно, но как жить без рук? Весь быт построен на этом. Я набил на руке, что смерть – это часть жизни. Я с этим и правда столкнулся, а на другой руке выбил свои инициалы. Бицуха появилась на руках, такая «операционная» бицуха», – сказал Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион».

Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой💪

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