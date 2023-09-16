Александр Жулин: «Костомаров пару раз приходил на тренировку с перегаром. В какой-то момент мне это надоело, и я установил штрафы»

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров танцы на льду Александр Жулин Спорт-Экспресс Фигурное катание

Александр Жулин рассказал о работе с Романом Костомаровым.

Костомаров и Татьяна Навка в 2006 году стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду. 

«Он никогда не опаздывал, ни на одну тренировку, в отличие от Тани (Навки). Его это бесило постоянно, вся сложность была в том, что это два лидера в одной упряжке.

Для Ромы было тяжело, что мы, муж и жена, всегда были вдвоем, а Рома один в этом триумвирате оставался. Я честно скажу, что скорее брал сторону Ромы. А потом всегда дома были семейные разборки, Таня меня спрашивала, как так. А я ей говорил, ты пойми Роме тяжело, ему нужна мужская коалиция.

Из проблем был только алкоголь. Рома пару раз приходил на тренировку с перегаром. В какой-то момент мне это надоело, и я установил штрафы. 100 долларов сначала, потом 200 и так дальше.

Когда он заплатил 800 это был уже предел. Не знаю откуда он брал эти деньги, мы особо не побеждали, наверное, занимал. Но когда выиграли медаль чемпионата мира я ему все эти деньги вернул», — сказал Жулин в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.

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11 комментариев

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Сережа-молодец!
К чему это он сейчас?
Интересно, а никто не расскажет про то сколько раз сам Жулин приходил на тренировки с перегаром?
+28
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Olga.t
Как вОвремя Жулин вспомнил это, умеет поддержать человек! (нет).
+18
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Hiro Nakamura
А сам Жулин святой человек, ага, ага...
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Анастасия Прудникова
Помню, и бывшая партнерша Романа Анна Семенович тоже про проблемы с алкоголем у него говорила, но, надеюсь, сейчас, после стольких перипетий, Роман ведет здоровый образ жизни. Была очень рада его выздоровлению после долгого лежания в реанимации.
+6
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Ir_rish
Ответ Сережа-молодец!
К чему это он сейчас? Интересно, а никто не расскажет про то сколько раз сам Жулин приходил на тренировки с перегаром?
и кто его штрафовал...
+4
0
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Gast
Зачем, Александр?
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JinDos
Саша Жулин такое наставил в последнее время, что думается, что с перегаром на тренировки ходит только он.
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Kareglazaya
А штрафы для тренера были?) Судя по внешнему виду Жулина, сумма набралась бы солидная)
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sabina_katarina
Похоже, СЭ на корректоре экономит, а самим слабо?
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letochka
А себе Жулин назначал штрафы?
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Блинчик
А кто-нибудь штрафовал Жулика, когда он бил Майю Усову?
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