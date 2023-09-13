Костомаров после шоу в Сочи: «Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого трудного времени»

Роман Костомаров поблагодарил болельщиков за поддержку в трудное время.

С января олимпийский чемпион по танцам на льду перенес несколько ампутаций. После выписки из больницы он возобновил тренировки с протезами, а в августе вышел на лед во время шоу Ильи Авербуха в Сочи.

Сегодня Костомаров опубликовал в телеграм-канале обращение к зрителям, находившимся на том мероприятии.

«Я могу видеть вас, я могу слышать вас, я могу чувствовать вас. Я рад, что я сегодня здесь. Спасибо вам огромное за поддержку, за любовь. Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого трудного времени.

Спасибо, конечно же, моей любимой жене (Оксане Домниной), родителям, моему брату, всем близким и, конечно, нашему любимому зрителю. Спасибо вам огромное и всем желаю крепкого‑крепкого здоровья», – сказал Костомаров.

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