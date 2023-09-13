Костомаров после шоу в Сочи: «Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого трудного времени»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров ледовые шоу Фигурное катание

Роман Костомаров поблагодарил болельщиков за поддержку в трудное время.

С января олимпийский чемпион по танцам на льду перенес несколько ампутаций. После выписки из больницы он возобновил тренировки с протезами, а в августе вышел на лед во время шоу Ильи Авербуха в Сочи. 

Сегодня Костомаров опубликовал в телеграм-канале обращение к зрителям, находившимся на том мероприятии.

«Я могу видеть вас, я могу слышать вас, я могу чувствовать вас. Я рад, что я сегодня здесь. Спасибо вам огромное за поддержку, за любовь. Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого трудного времени.

Спасибо, конечно же, моей любимой жене (Оксане Домниной), родителям, моему брату, всем близким и, конечно, нашему любимому зрителю. Спасибо вам огромное и всем желаю крепкого‑крепкого здоровья», – сказал Костомаров.

Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой💪

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4 комментария

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Лия Романова
Здоровья и сил чемпиону и его близким
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Olga Krayz
Роману здоровья, Оксане и всей семье сил и терпения.
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ДИАНА
Пожалуйста не пишите о Романе плохих комментариев 🙏
+5
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Allairina
Желаю Роману крепкого здоровья, успехов во всём, чем он будет заниматься, его семье сил, терпения и благополучия!
+4
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