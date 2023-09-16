Денис Ходыкин: «Активно готовились к прокатам, все прошло классно. Цель на сезон – скататься, улучшать свой уровень, не теряя стабильности»

Денис Ходыкин поделился впечатлениями от контрольных прокатов.

выступает вместе с Таисией Собининой. Они встали в пару в июне этого года.

«Все классно прошло. Мы в паре всего три месяца. Первые два месяца мы собирали элементы, ставили программы.

Как узнали, что едем на прокаты, активно готовились к ним две недели. Наша цель на этот сезон – скататься, улучшать свой уровень, не теряя стабильности», – сказал фигурист.

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