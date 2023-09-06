Первенство Москвы. Черемных и Бутенко, Ходыкина и Белкин, Чернышова и Вильчик покажут короткие программы, Косторная и Куница выступят вне конкурса
6 сентября на первенстве Москвы пары представят короткие программы.
Алена Косторная и Георгий Куница выступят вне конкурса.
Первенство Москвы
Пары
Короткая программа
Начало – 17.45 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. Варвара Черемных – Даниил Бутенко
2. Анастасия Коробейникова – Аким Степаненко
3. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин
Вторая разминка
4. Мария Симонова – Мартин Бреславский
5. Анна Кожевникова – Роман Черненко
6. Валерия Халитова – Петр Шаровиков
7. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
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