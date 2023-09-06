Первенство Москвы. Черемных и Бутенко, Ходыкина и Белкин, Чернышова и Вильчик покажут короткие программы, Косторная и Куница выступят вне конкурса

6 сентября на первенстве Москвы пары представят короткие программы.

и выступят вне конкурса.

Первенство Москвы

Пары

Короткая программа

Начало – 17.45 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. Варвара Черемных – Даниил Бутенко

2. Анастасия Коробейникова – Аким Степаненко

3. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин

Вторая разминка

4. Мария Симонова – Мартин Бреславский

5. Анна Кожевникова – Роман Черненко

6. Валерия Халитова – Петр Шаровиков

7. – Владислав Вильчик