Ходыкин о паре с Собининой и целях на сезон: «Ключевая – скататься. После этого можно рассуждать о будущем»

Фигурист Ходыкин рассказал о готовности произвольной программы и целях на сезон.

выступает в паре с Таисией Собининой. Накануне пара представила короткую программу на первенстве Москвы, выступив вне конкурса.

– Насколько готова у вас произвольная?

– Она полностью поставлена. Мы ее несколько раз уже прокатывали целиком. Я не могу сказать, что мы полностью готовы вообще. У нас готовы элементы по отдельности, готовы связки. Но не могу с полной уверенностью сказать, что мы выйдем и будем всегда чисто катать.

Мы не так давно в паре, мы прикатываемся, узнаем друг друга на стартах, потому что поведение человека на тренировке и прокате разное. Плюс старт бывает, минус старт. Мы делаем все возможное, чтобы представить произвольную в должном виде.

– Ожидали, что на контрольных прокатах получится выступить?

– Мы рассматривали такой вариант. Мы просто готовились, нам было куда работать. Независимо от решения мы были бы готовы к прокатам относительно того, как мы можем быть готовы.

Для того чтобы быть более готовыми к соревнованиям, нам уже надо было начинать прокатывать программу, выступать, как мы уже начали. Без прокатов, может, выступали бы на первенстве Москвы с двумя программами, выступали бы на более низких стартах, чтобы подготовиться к соревнованиям, к этапам Гран-при России.

– Какие цели на сезон назвать можете?

– Ключевая – скататься. После этого можно ставить цели, говорить о планах, рассуждать о будущем. Пока пара не скатана, мы не узнали друг друга, это будет... инфантильно, – сказал Ходыкин.