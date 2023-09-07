Ходыкин о паре с Собининой и целях на сезон: «Ключевая – скататься. После этого можно рассуждать о будущем»
Фигурист Ходыкин рассказал о готовности произвольной программы и целях на сезон.
Денис Ходыкин выступает в паре с Таисией Собининой. Накануне пара представила короткую программу на первенстве Москвы, выступив вне конкурса.
– Насколько готова у вас произвольная?
– Она полностью поставлена. Мы ее несколько раз уже прокатывали целиком. Я не могу сказать, что мы полностью готовы вообще. У нас готовы элементы по отдельности, готовы связки. Но не могу с полной уверенностью сказать, что мы выйдем и будем всегда чисто катать.
Мы не так давно в паре, мы прикатываемся, узнаем друг друга на стартах, потому что поведение человека на тренировке и прокате разное. Плюс старт бывает, минус старт. Мы делаем все возможное, чтобы представить произвольную в должном виде.
– Ожидали, что на контрольных прокатах получится выступить?
– Мы рассматривали такой вариант. Мы просто готовились, нам было куда работать. Независимо от решения мы были бы готовы к прокатам относительно того, как мы можем быть готовы.
Для того чтобы быть более готовыми к соревнованиям, нам уже надо было начинать прокатывать программу, выступать, как мы уже начали. Без прокатов, может, выступали бы на первенстве Москвы с двумя программами, выступали бы на более низких стартах, чтобы подготовиться к соревнованиям, к этапам Гран-при России.
– Какие цели на сезон назвать можете?
– Ключевая – скататься. После этого можно ставить цели, говорить о планах, рассуждать о будущем. Пока пара не скатана, мы не узнали друг друга, это будет... инфантильно, – сказал Ходыкин.
и продолжая цитату, "...а качество прокатов - по комментариям участников"
Видео есть любительское, вот: https://www.youtube.com/watch?v=ygXfCxp_Hbw
Успешных стартов и удачи Таисии и Денису .
Ребятам удачи
Одиночница и Куница стали в пару - ждём от них ТОП 5, как минимум. Фыркаем, что слабенько. Может у них тоже на год цель скататься?