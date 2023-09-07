Ходыкин о паре с Собининой и целях на сезон: «Ключевая – скататься. После этого можно рассуждать о будущем»

Теги сборная России пары Денис Ходыкин контрольные прокаты Таисия Собинина первенство Москвы Фигурное катание

Фигурист Ходыкин рассказал о готовности произвольной программы и целях на сезон.

Денис Ходыкин выступает в паре с Таисией Собининой. Накануне пара представила короткую программу на первенстве Москвы, выступив вне конкурса.

– Насколько готова у вас произвольная?

– Она полностью поставлена. Мы ее несколько раз уже прокатывали целиком. Я не могу сказать, что мы полностью готовы вообще. У нас готовы элементы по отдельности, готовы связки. Но не могу с полной уверенностью сказать, что мы выйдем и будем всегда чисто катать.

Мы не так давно в паре, мы прикатываемся, узнаем друг друга на стартах, потому что поведение человека на тренировке и прокате разное. Плюс старт бывает, минус старт. Мы делаем все возможное, чтобы представить произвольную в должном виде.

– Ожидали, что на контрольных прокатах получится выступить?

– Мы рассматривали такой вариант. Мы просто готовились, нам было куда работать. Независимо от решения мы были бы готовы к прокатам относительно того, как мы можем быть готовы.

Для того чтобы быть более готовыми к соревнованиям, нам уже надо было начинать прокатывать программу, выступать, как мы уже начали. Без прокатов, может, выступали бы на первенстве Москвы с двумя программами, выступали бы на более низких стартах, чтобы подготовиться к соревнованиям, к этапам Гран-при России.

– Какие цели на сезон назвать можете?

– Ключевая – скататься. После этого можно ставить цели, говорить о планах, рассуждать о будущем. Пока пара не скатана, мы не узнали друг друга, это будет... инфантильно, – сказал Ходыкин.

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16 комментариев

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N-fox
Пара выглядит гармонично, профессионально, короткая интересная, пусть у них все сложится!
+7
-1
+6
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ретроградный меркурий
Ответ Katerina Sunny
А видео КП есть?
Ну о чем вы говорите, это же спортс )) "Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки... представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии" (с)
и продолжая цитату, "...а качество прокатов - по комментариям участников"
Видео есть любительское, вот: https://www.youtube.com/watch?v=ygXfCxp_Hbw
+5
0
+5
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galik55
Правильно , Денис - ключевое скататься . Удачи
+5
-1
+4
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Лия Романова
Ответ galik55
Скиньте ссылку пожалуйста
https://youtu.be/ygXfCxp_Hbw?si=LxpPfXHEiGDUrStm
+3
0
+3
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Лия Романова
удачи Денису и Таисии, классная перспективная пара. Понравилась их КП
+3
-1
+2
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Татьяна Вересова
Очень здравые рассуждения. Удачи ребятам!
+3
-1
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Док Аксель
Их прокат КП на данный момент понравился. Пара только вначале спортивного пути. Будет скатываться, прогрессировать и радовать болельщиков фигурного катания своими программами. Удачи !
+1
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Александр Шульгин
Молодец правильно сказал
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chespo
Ответ AnnaZ
Так прикольно, опытный парник и парница стали кататься вместе. Цель на год - скататься. Одиночница и Куница стали в пару - ждём от них ТОП 5, как минимум. Фыркаем, что слабенько. Может у них тоже на год цель скататься?
У Куниц цель - всем доказать, они оба в интервью это озвучивали.
+1
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AllaS
Мне вчера прокат КП их понравился .Но очень верно говорит Денис и правильно ставит цели, пара новая и значит партнерская работа только начата .
Успешных стартов и удачи Таисии и Денису .
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Алеся Ткаченко
Мне сначала показалось что Таисия ниже ростом,но она довольно крупная девочка .Н у ничего,видно что уже сейчас пара скатывается и вместе с Денисом они смотрятся хорошо
0
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galik55
Ответ N-fox
Пара выглядит гармонично, профессионально, короткая интересная, пусть у них все сложится!
Скиньте ссылку пожалуйста
0
0
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galik55
Ответ Лия Романова
https://youtu.be/ygXfCxp_Hbw?si=LxpPfXHEiGDUrStm
Спасибо
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galik55
Ответ Лия Романова
https://youtu.be/ygXfCxp_Hbw?si=LxpPfXHEiGDUrStm
Посмотрела, КП интересная, но пока смотрятся тяжеловато, особенно поддержка. Время есть. Даша была перышко. Скорость пока не та. Но время есть.
Ребятам удачи
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AnnaZ
Ответ AllaS
Мне вчера прокат КП их понравился .Но очень верно говорит Денис и правильно ставит цели, пара новая и значит партнерская работа только начата . Успешных стартов и удачи Таисии и Денису .
Так прикольно, опытный парник и парница стали кататься вместе. Цель на год - скататься.

Одиночница и Куница стали в пару - ждём от них ТОП 5, как минимум. Фыркаем, что слабенько. Может у них тоже на год цель скататься?
+1
-1
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