Максим Траньков сказал Алине Горбачевой, что ее «наконец нашли».

Сегодня Горбачева выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России.

«Искали тебя, наконец, нашли», – сказал фигуристке после выступления.

16-летняя Горбачева пропала в Москве 28 августа, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. Позже она заявила, что ее исчезновение не было связано с фигурным катанием.

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