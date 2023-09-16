Траньков – Алине Горбачевой после проката: «Искали тебя, наконец, нашли»

Теги Максим Траньков сборная России женское катание контрольные прокаты Алина Горбачева Фигурное катание

Максим Траньков сказал Алине Горбачевой, что ее «наконец нашли».

Сегодня Горбачева выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России. 

«Искали тебя, наконец, нашли», – сказал Траньков фигуристке после выступления. 

16-летняя Горбачева пропала в Москве 28 августа, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. Позже она заявила, что ее исчезновение не было связано с фигурным катанием. 

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42 комментария

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imaxim
Крайне бестактно. Впрочем, в духе Транькова абсолютно
+63
-3
+60
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Guess The Song
Очень глупо и бестактно. Хорошо, что у Алины сильная психика всё-таки, сконцентрировалась на прокате
+32
-5
+27
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Анаcтасия Обрезкова
Я уже писала похожий коммент. Первый канал, это отвратительно. Она ещё ребенок, зачем эти шутки?
Почему не показали ее заставку с написанием от руки? Ничего не говорите про то что пишет медленно, всегда можно ускорить видео
+26
-2
+24
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j48s9ts2sn
позорище🤡
+21
-2
+19
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закрыт по беспределу
Держатели микрофонов на своëм уровне.
Что один, что вторая...
+21
-6
+15
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Yaroslove
Понравилось, что Алина и бровью не повела на эту "шутку", и откаталась замечательно. Неправильно наверное говорить, что этот побег ей на пользу пошёл, но мне кажется ей после этого легче стало )
+15
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Паша Сашкова
Госпаде, Траньков, тебе сколько лет-то? 8ая группа коррекции 🤦
+12
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+11
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Katerina Sunny
Кринжовая реклама, кринжовые ведущие на КП. И это начало сезона.
+12
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Дженифер
Хотел типа сострить. Неужели не понимает, что лучше эту тему вообще не трогать. Сейчас нужно ее подждержать, у девочки совсем не простая жизнь.
+10
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+9
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russalka
Позор Транькову за вопросы к Горбачевой, Синицыной. Просто лютый кринж.
+11
-2
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spf12
Ляпнул, так ляпнул. Надеюсь, дома ему пропишут люлей за бестактность.
+10
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+8
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Kareglazaya
До последнего надеялась, что всем хватит ума не затрагивать больше эту тему, но нет... Алина молодец, что проигнорировала.
+10
-2
+8
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ZJulia
Не думаю, что это как-то задело Алину. Но это безусловно заслуживает приз за самый тупой и бестактный комментармй.
+9
-2
+7
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Лия Романова
и зачем это было? Взрослый мужик решил потроллить девочку. Фу
+8
-2
+6
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Анастасия Балканова
Ответ Irina037
Если ребенок,то пусть с детьми соревнуется,16 лет немало
то есть только Валиева в 16 лет "она же ребенок"? Остальные резко взрослые?
+5
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Raduga
Примерно от такой тупости Алина убежала. И тут Траньков🙈
+7
-2
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Мэй Касахара
А Максим участвовал в поисках?
+4
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Утренняя Аврора
Траня, у тебя самого дети. Зачем лишний раз травмировать ребенка?
+4
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Паша Сашкова
Госпаде, Траньков, тебе сколько лет-то? 8ая группа коррекции 🤦
ну он особым умом никогда не отличался, так-то
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OopsIDidItAgain
Ягудин и Медведева смотрелись намного лучьше
+2
0
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Утренняя Аврора
Траня, у тебя самого дети. Зачем лишний раз травмировать ребенка?
у него у самого уровень подростка-переростка
+2
0
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nina1212
Весь интернет гудел, осуждали тренера за абьюз, переживали за психику Алины. А сами что делают? Добить решили ребенка?
+3
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Александр Шульгин
Ответ ретроградный меркурий
Пожалуйста, отберите микрофон у Транькова и не подпускайте его больше к эфирам. Не ведущий, а полное позорище. Нужно постараться быть хуже Загитовой в эфире, но Транькову это блистательно удалось. На фоне его к Алине вообще нет вопросов.
Он просто бестактный, Загитова просто не компетентна ее сравнивать не с кем
+2
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Александр Гороховик
Ответ imaxim
если не видишь разницы между публичным лицом и комментатором на спортсе - то это не ко мне
Человек везде должен оставаться порядочным человеком. Хоть на экране ТВ, хоть на просторах интернета.
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Утренняя Аврора
Ягудина можно 100 раз вспомнить. Он такого не отчубучивал. А этот все " креативит"
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