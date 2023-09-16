Траньков – Алине Горбачевой после проката: «Искали тебя, наконец, нашли»
Максим Траньков сказал Алине Горбачевой, что ее «наконец нашли».
Сегодня Горбачева выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России.
«Искали тебя, наконец, нашли», – сказал Траньков фигуристке после выступления.
16-летняя Горбачева пропала в Москве 28 августа, полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. Позже она заявила, что ее исчезновение не было связано с фигурным катанием.
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