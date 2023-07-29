Александр Жулин: «Понимаю, что классика немножко устарела. В моей группе классических композиций в этом сезоне не останется»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин Егор Базин Павел Дрозд Софья Самодурова Елизавета Худайбердиева Елизавета Шанаева Спорт-Экспресс Фигурное катание

Александр Жулин рассказал о подготовке своей группы к новому сезону.

В группе Жулина тренируются Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд

– Какие цели ставите перед собой в этом сезоне?

– Занять на чемпионате России весь пьедестал было бы идеально. Но мы предполагаем, Бог располагает. Будем стараться, будем работать.

– Вы говорили, что Рахманинов сейчас не в моде. Будет только современная музыка в сезоне?

– Рахманинов всегда будет в моде. Однако сейчас сменились акценты. Я пытаюсь соответствовать тенденциям. Понимаю, что классика немножко устарела. В моей группе классических композиций в этом сезоне не останется. А дальше будет видно. Может, на следующий год они снова станут модными. Нужно быть в тренде. Ищем другие варианты.

– В группе очень высокая конкуренция. Мешает это или помогает спортсменам работать?

– В моей группе однозначно конкуренция помогает, потому что люди понимают, что конкуренция – двигатель прогресса. Я не вижу никаких проблем, так как работаю одинаково со всеми. Очень важно, чтобы все пары чувствовали, что тренер работает со всеми одинаково и никого не выделяет.

– Как проходит подготовка Александры Степановой и Ивана Букина? Сложно ли Саше после родов входить в новый сезон? С какими трудностями она сталкивалась?

– Самое важное, чтобы Саша восстановилась. Человек пропустил год. Девять месяцев ничего не делал, рожал. Сейчас она в великолепной форме. Самое главное – не перегнуть палку, не делать супернагрузок пока. Потому что выходить надо плавно.

У меня есть великолепный опыт с Татьяной Навкой, поэтому надеюсь, что справлюсь с этой задачей. Пока Саша нагрузки выдерживает. Но я стараюсь ее не перегружать. Саша и Ваня отличные работники. У меня нет с ними никаких проблем, – сказал Жулин. 

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10 комментариев

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Лакс
Эх, спортс, чего же продолжение опустили.))
"— Семейные отношения, когда все хорошо, помогают спортсменам?
— Безусловно, особенно, если они не вместе живут, — ответил Жулин."
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Olga.t
"Человек девять месяцев ничего не делал, рожал.
У меня есть бесценный опыт с Татьяной Навкой.. "
Что-то он как-то бесцеремонно и бестактно говорит. Прямой как рельс))
+6
-2
+4
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Princess23
бедная Саша, целых 9 месяцев рожала ))))))))))))
+4
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Mariaku
В борьбу за пьедестал на ЧР, думаю, Ангелополы всё же вмешаются, дай Бог им здоровья! Но у жулинских дуэтов могут быть оставшиеся 2 места. Ещё переживаю за Софью Тютюнину.
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Светлана Менова
Девять месяцев ничего не делал человек))) Сразу видно, что Жулин точно никого не вынашивал и не рожал.
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N-fox
Оптимистичный настрой радует. Ждем-ждем контрольных прокатов.
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Лакс
Ответ private dancer
Это как ?
разве непонятно? Как семейные Саша и Ваня.
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private dancer
Классика никогда не стареет ! На то она и классика.
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Gulnara Sadykova
Ответ Olga.t
"Человек девять месяцев ничего не делал, рожал. У меня есть бесценный опыт с Татьяной Навкой.. " Что-то он как-то бесцеремонно и бестактно говорит. Прямой как рельс))
Надо уметь читать между строк.
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private dancer
Ответ Лакс
Эх, спортс, чего же продолжение опустили.)) "— Семейные отношения, когда все хорошо, помогают спортсменам? — Безусловно, особенно, если они не вместе живут, — ответил Жулин."
Это как ?
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