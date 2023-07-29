Александр Жулин: «Понимаю, что классика немножко устарела. В моей группе классических композиций в этом сезоне не останется»

Александр Жулин рассказал о подготовке своей группы к новому сезону.

В группе тренируются и , и , и .

– Какие цели ставите перед собой в этом сезоне?

– Занять на чемпионате России весь пьедестал было бы идеально. Но мы предполагаем, Бог располагает. Будем стараться, будем работать.

– Вы говорили, что Рахманинов сейчас не в моде. Будет только современная музыка в сезоне?

– Рахманинов всегда будет в моде. Однако сейчас сменились акценты. Я пытаюсь соответствовать тенденциям. Понимаю, что классика немножко устарела. В моей группе классических композиций в этом сезоне не останется. А дальше будет видно. Может, на следующий год они снова станут модными. Нужно быть в тренде. Ищем другие варианты.

– В группе очень высокая конкуренция. Мешает это или помогает спортсменам работать?

– В моей группе однозначно конкуренция помогает, потому что люди понимают, что конкуренция – двигатель прогресса. Я не вижу никаких проблем, так как работаю одинаково со всеми. Очень важно, чтобы все пары чувствовали, что тренер работает со всеми одинаково и никого не выделяет.

– Как проходит подготовка Александры Степановой и Ивана Букина? Сложно ли Саше после родов входить в новый сезон? С какими трудностями она сталкивалась?

– Самое важное, чтобы Саша восстановилась. Человек пропустил год. Девять месяцев ничего не делал, рожал. Сейчас она в великолепной форме. главное – не перегнуть палку, не делать супернагрузок пока. Потому что выходить надо плавно.

У меня есть великолепный опыт с , поэтому надеюсь, что справлюсь с этой задачей. Пока Саша нагрузки выдерживает. Но я стараюсь ее не перегружать. Саша и Ваня отличные работники. У меня нет с ними никаких проблем, – сказал Жулин.