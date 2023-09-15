Загитова будет присутствовать на контрольных прокатах российских фигуристов: «Увидимся и услышимся»

Теги телевидение сборная России женское катание Алина Загитова контрольные прокаты Фигурное катание

Алина Загитова будет присутствовать на контрольных прокатах фигуристов.

Контрольные прокаты сборной России пройдут в Москве 16 и 17 сентября. Их будет транслировать Первый канал. 

«Ребят, всем добрый вечер. Я уже сижу в аэропорту города Сочи, вылетаю в Москву через несколько минут. 

В общем, завтра с вами увидимся на контрольных прокатах. Увидимся и услышимся. Всех жду», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в женском одиночном катании.

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А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

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30 комментариев

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Anna
О нет, я понимаю, что любители Алины будут рады услышать её, но для остальных это проблема.. Извините, но я настолько не воспринимаю её в качестве ведущей, что каждый раз приходится выключать звук, а это серьёзное неудобство при просмотре..
+36
-13
+23
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udod
вот никогда не поверю, что, например, Щербакова выложит в сеть короткий ролик со своими чиханьями
а этой пофигу
+32
-16
+16
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Lesana
о нет! За что нам это?!
+23
-10
+13
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Fellina
А может не надо?
+21
-12
+9
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Tatiana Klm
Похоже, это безызбежно))
+15
-6
+9
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Мэй Касахара
Безызбежно ждём новых перлов от нашей умницы и красавицы 😎
+17
-8
+9
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Raduga
А зачем она простуженная там нужна? Заражать всех?
+9
-4
+5
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Vatokatya
Господи, только бы не комментирование
+12
-7
+5
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R Air
"Рибят, это безызбежно, я там буду полюбому, не сопративляйтесь."
Я Алина прост
+7
-3
+4
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Лиана
Меня одну мутит от её губ
+5
-1
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Ритт
Ой, так здорово! Впередродная, учи нас неучей разнообразию русского. Я так уже хочу просветиться. Алина лучший коуч по древнерусскому! И вообще, лучезарная Алина всегда так хорошо излагает мысли, только успевай восхищаться!
+9
-5
+4
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БезызбежноНаКрасный
Ответ maximus388
Загитова давно стала маскотом первого канала, ничего удивительного. Главное петь не давайте.
причём говорящим)))
+5
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nikolett
Ответ БезызбежноНаКрасный
причём говорящим)))
Ну точно не говорящим. Издающим звуки, да.
Вообще кружочек отвратный. Надо же немного иметь чувство допустимого. Это называется отсутствие воспитания.
+3
0
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Anna
Ответ БезызбежноНаКрасный
не надо злобствовать) Зато будет много поводов поржать)
Когда я испытываю чувство неловкости, мне не до смеха
+3
-1
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nikolett
Ответ Лиана
Меня одну мутит от её губ
Нет. Не одну.
+2
0
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Александр Шульгин
Опять придется смотреть без звука, 1 канал над нами издевается. Может на ОККО ее не будет вся надежда на это.
+14
-13
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maximus388
Загитова давно стала маскотом первого канала, ничего удивительного. Главное петь не давайте.
+5
-4
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Gaga Gaga
Ответ udod
вот никогда не поверю, что, например, Щербакова выложит в сеть короткий ролик со своими чиханьями а этой пофигу
ну пожлаи здоровье
+1
0
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nikolett
Ответ Vatokatya
Господи, только бы не комментирование
Комментирование в прямом эфире? Это невозможно в принципе. Потому что говорить она не научится, видимо, никогда. Поскольку ей больше не на чем пиариться, она всегда будет около действующих.
И опять будет "блистать" своими доселе никому неизвестными языками.
А куда её ещё то, чтоб в поле зрения была? Только видимость создавать, хоть чучелкой, но поближе к микрофону на Первом.
+4
-3
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Александр Шульгин
Случилось невероятно мы так рады что сил аж нет
+12
-12
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Девушка Безимени
ыыы...))
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-3
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Алексей Венедиктов
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Ждём с нетерпением))
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AllaS
То, что Алина будет на прокатах , было понятно давно по изменившемуся графику шоу. Она анонсировала ОП на Первом : безызбежно быть ОП.
Теперь ждём ее Влог , скорее всего она вновь будет брать интервью у фигуристов в кулуарах , очень понравился Влог прошлого года фигуристы по особому раскрылись и рассказали о себе интересные моменты из жизни и спорта
+18
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Gaga Gaga
Ответ Tatiana Klm
Похоже, это безызбежно))
точно
+1
-1
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Olga.t
Ответ udod
вот никогда не поверю, что, например, Щербакова выложит в сеть короткий ролик со своими чиханьями а этой пофигу
Комментарий удален пользователем
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