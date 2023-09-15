Загитова будет присутствовать на контрольных прокатах российских фигуристов: «Увидимся и услышимся»

Алина Загитова будет присутствовать на контрольных прокатах фигуристов.

Контрольные прокаты сборной России пройдут в Москве 16 и 17 сентября. Их будет транслировать Первый канал.

«Ребят, всем добрый вечер. Я уже сижу в аэропорту города Сочи, вылетаю в Москву через несколько минут.

В общем, завтра с вами увидимся на контрольных прокатах. Увидимся и услышимся. Всех жду», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в женском одиночном катании.

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А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?