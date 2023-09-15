Загитова будет присутствовать на контрольных прокатах российских фигуристов: «Увидимся и услышимся»
Алина Загитова будет присутствовать на контрольных прокатах фигуристов.
Контрольные прокаты сборной России пройдут в Москве 16 и 17 сентября. Их будет транслировать Первый канал.
«Ребят, всем добрый вечер. Я уже сижу в аэропорту города Сочи, вылетаю в Москву через несколько минут.
В общем, завтра с вами увидимся на контрольных прокатах. Увидимся и услышимся. Всех жду», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в женском одиночном катании.
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А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?
а этой пофигу
Я Алина прост
Вообще кружочек отвратный. Надо же немного иметь чувство допустимого. Это называется отсутствие воспитания.
И опять будет "блистать" своими доселе никому неизвестными языками.
А куда её ещё то, чтоб в поле зрения была? Только видимость создавать, хоть чучелкой, но поближе к микрофону на Первом.
Теперь ждём ее Влог , скорее всего она вновь будет брать интервью у фигуристов в кулуарах , очень понравился Влог прошлого года фигуристы по особому раскрылись и рассказали о себе интересные моменты из жизни и спорта