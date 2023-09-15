Журова о деле Валиевой: «Западные политики сделают все, чтобы прогнуть судей»

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предупредила о влиянии политики на дело фигуристки Камилы Валиевой.

26-28 сентября Валиева выступит на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по видеосвязи. Судьями по ее допинг-делу назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

«Не нужно ссылаться на национальность судей. По правилам Россия могла выбирать одного из судей (со стороны Валиевой выдвинут француз – Sports.ru), поэтому национальный признак тут не особо влияет на решение.

Тут дело в другом, конечно. Хватит ли сил и смелости судьям, чтобы не прогнуться под давлением западных политиков. Политики сделают все, чтобы прогнуть этих судей. Но у нас нет другого варианта, кроме как внимательно следить за процессом», – цитирует Журову Sport24.

«По идее, арбитры должны быть независимыми. Но будут ли они таковыми – остается вопросом. Будем следить за процессом. Состав по странам неоднозначный, но арбитры должны выполнять свои обязанности и законы. Те же американцы, например, и в НХЛ, и в теннисе есть. Кто там главный? Американцы!» – приводит слова Журовой «Матч ТВ»,

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