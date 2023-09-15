Журова о деле Валиевой: «Западные политики сделают все, чтобы прогнуть судей»

Теги сборная России допинг Светлана Журова CAS женское катание Политика Камила Валиева Фигурное катание

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предупредила о влиянии политики на дело фигуристки Камилы Валиевой.

26-28 сентября Валиева выступит на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по видеосвязи. Судьями по ее допинг-делу назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

«Не нужно ссылаться на национальность судей. По правилам Россия могла выбирать одного из судей (со стороны Валиевой выдвинут француз – Sports.ru), поэтому национальный признак тут не особо влияет на решение.

Тут дело в другом, конечно. Хватит ли сил и смелости судьям, чтобы не прогнуться под давлением западных политиков. Политики сделают все, чтобы прогнуть этих судей. Но у нас нет другого варианта, кроме как внимательно следить за процессом», – цитирует Журову Sport24.

«По идее, арбитры должны быть независимыми. Но будут ли они таковыми – остается вопросом. Будем следить за процессом. Состав по странам неоднозначный, но арбитры должны выполнять свои обязанности и законы. Те же американцы, например, и в НХЛ, и в теннисе есть. Кто там главный? Американцы!» – приводит слова Журовой «Матч ТВ»,

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8 комментариев

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Дружба11
мыслит категориями нашего судопроизводства-вот где беспредел по всех видах-и гражданском, и уголовном, и административном, ну и чуть меньше в арбитражном.
у нас то прогибаются-и под политиков, и под тех кто занесет, и под администрацию и под органы следствия и прокуратуры, и под АП и Журова это знает
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Давай Так
шизосовочная
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lenson
Обосрались и ка всегда все виноваты кроме самих
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Дристун
А что там прогибать???? Факт был? Был! что тут еще доказывать? Неужели кто -то еще ждет, что золото олимпиады отдадут России?? Скажите спасибо, что походили в статусе "псевдоолимпийскихчемпионов" 2 года
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Ебздрогыч
Уже соломку стелит. А что, удобно: если выиграем - мы молодцы, если проиграем - во всем виноваты проклятые англосаксы. Вин-вин!
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Viks
«Западные политики сделают все, чтобы прогнуть судей» --- а российские всё, что занести кому надо.
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Chinafon2012
То и дело наши российские депутаты!Честнейшие люди, которых выбрал народ.
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