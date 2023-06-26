Глава WADA о деле Валиевой: «Мы ждем слушания. Наша позиция прекрасно известна»

Теги сборная России допинг WADA CAS Олимпиада-2022 женское катание Витольд Банька Камила Валиева Фигурное катание

Глава WADA заявил, что в организации ждут слушаний по делу Камилы Валиевой.

В ноябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало дисквалифицировать Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировать ее результаты на Олимпиаде-2022 года в Пекине. 

Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил слушания по делу фигуристки на 26-29 сентября.

«Назначена дата, и мы ждем слушания. 

Наша позиция прекрасно известна, вы знаете, как WADA отреагировало на это дело.

Теперь, по крайней мере, есть дата слушаний, поэтому мы ждем», – заявил глава WADA Витольд Банька. 

Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли

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3 комментария

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Назар Игорь
Пока травка подрастëт
Лошадка с голоду помрëт.
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