Глава WADA о деле Валиевой: «Мы ждем слушания. Наша позиция прекрасно известна»

Глава WADA заявил, что в организации ждут слушаний по делу Камилы Валиевой.

В ноябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало дисквалифицировать Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировать ее результаты на Олимпиаде-2022 года в Пекине.

Спортивный арбитражный суд ( ) назначил слушания по делу фигуристки на 26-29 сентября.

«Назначена дата, и мы ждем слушания.

Наша позиция прекрасно известна, вы знаете, как WADA отреагировало на это дело.

Теперь, по крайней мере, есть дата слушаний, поэтому мы ждем», – заявил глава WADA Витольд Банька.

Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли