Глава WADA о деле Валиевой: «Мы ждем слушания. Наша позиция прекрасно известна»
Глава WADA заявил, что в организации ждут слушаний по делу Камилы Валиевой.
В ноябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало дисквалифицировать Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировать ее результаты на Олимпиаде-2022 года в Пекине.
Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил слушания по делу фигуристки на 26-29 сентября.
«Назначена дата, и мы ждем слушания.
Наша позиция прекрасно известна, вы знаете, как WADA отреагировало на это дело.
Теперь, по крайней мере, есть дата слушаний, поэтому мы ждем», – заявил глава WADA Витольд Банька.
Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли
Лошадка с голоду помрëт.