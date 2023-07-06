Энберт о деле Валиевой: «Хочется верить, что суд будет максимально честным. Какие решения примут МОК и ISU – вопрос больше политический»

Теги сборная России допинг МОК ISU CAS Александр Энберт женское катание Политика Камила Валиева Фигурное катание

Александр Энберт надеется, что разбирательство по делу Камилы Валиевой пройдет честно.

«Что касается дела Камилы Валиевой, хочется верить, что суд, который идет, будет максимально честным, насколько это возможно. И максимально непредвзято определит степень вины или невиновности Камилы. Никаких материалов дела мы не знаем, все засекречено. Нам остается только надеяться, что степени виновности не существует. Но этого мы пока не знаем.

А вот какие за этим будут приняты решения олимпийским комитетом и ISU – здесь уже, как раз, вопрос больше политический. Насколько они ощущают важность спорта вне политики? Или они решат использовать какое бы то ни было решение в политических целях? Здесь ответственность на плечах олимпийских комитетов и международных федераций.

Слишком много неизвестных пока нет решения по делу. Поэтому сложно давать какие-то прогнозы и моделировать решения», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.

Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли

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15 комментариев

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KMR
Чтобы там не вышло,но компы допингом не купишь. Выносливость можно,но не компы. А по компам она уникальная. Жаль,что так закончилось
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Realist2022
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Ответ KMR
Чтобы там не вышло,но компы допингом не купишь. Выносливость можно,но не компы. А по компам она уникальная. Жаль,что так закончилось
Ну так если нет выносливости, то компы компами, а вот квады и триксель девочка штамповать не сможет, ну и техническая оценка в ПП будет на уровне 55-62 балла (каскады 3+2, 3+2+2, 2 дупеля как минимум)
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Девушка Безимени
еще один политик в маминой кофте
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ретроградный меркурий
Ответ Сáмсон Самсонов
Если бы суд был честным её давно оправдали бы
Если бы суд был нечестным, то Валиева личный турнир Олимпиады смотрела бы по телевизору. CAS - это вам не Басманный суд Москвы, это самый беспристрастный арбитражный орган в мировом спорте. Если бы это было не так, не было бы оправдательного приговора Сергеевой и беспрецедентного решения по допуску Валиевой с открытым допинговым делом к личному турниру Олимпиады. Десятки российских спортменов добивались защиты своих интересов в CAS, снимали дисквалификации и никто там не смотрел на то, что Россия уже давно стала мировым символом допинга в спорте
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Realist2022
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Ответ KMR
И даже в этом случае таких в России не было.И на шоу,если бы не война и скандал с допингом она была бы востребована во всем мире
Только главной целью Ками не шоу были, а золото ОИ и ЧМ. Да тот же Ханю, если бы невезучим оказался и не имел бы золота ЧМ и ОИ, то его бы, несмотря на компы, тоже бы в шоу не приглашали. Статус чемпиона мира и ОИ огромное значение имеет и автоматом хорошо так стоимость билетов поднимает
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Realist2022
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Сáмсон Самсонов
Если бы суд был честным её давно оправдали бы
А какие аргументы для оправдания? Сказка про "стакан дедушки"? Так это только для смеха в зале. Все разговоры лгунов и лицемеров из ОКР/ФФККР/РУСАДА про задержку пробы и т.п. - это только, чтобы себя-любимых выгородить и сохранить должности + привилегии + схемы коррупционные. Я понимаю, что вы думаете, что все суды в мире работают как у нас Басманный и др., т.е. для принятия нужного тебе решения надо занести сколько надо кому-надо. А CAS и т.п. работают по-другому. Через некий продукт попала запрещёнка? Ну так покажи продукт, покажи его количественное и качественное исследование в соответствующей сертифицированной лаборатории + исследования, подтверждающие, что после употребления продукта этого в организме человека может остаться запрещёнка, которая будет видна в анализе пробы.
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Владислава Крюкова
Ответ Realist2022
А какие аргументы для оправдания? Сказка про "стакан дедушки"? Так это только для смеха в зале. Все разговоры лгунов и лицемеров из ОКР/ФФККР/РУСАДА про задержку пробы и т.п. - это только, чтобы себя-любимых выгородить и сохранить должности + привилегии + схемы коррупционные. Я понимаю, что вы думаете, что все суды в мире работают как у нас Басманный и др., т.е. для принятия нужного тебе решения надо занести сколько надо кому-надо. А CAS и т.п. работают по-другому. Через некий продукт попала запрещёнка? Ну так покажи продукт, покажи его количественное и качественное исследование в соответствующей сертифицированной лаборатории + исследования, подтверждающие, что после употребления продукта этого в организме человека может остаться запрещёнка, которая будет видна в анализе пробы.
"Через некий продукт попала запрещёнка? Ну так покажи продукт, покажи его количественное и качественное исследование в соответствующей сертифицированной лаборатории", т. к. Камила является защищённым лицом, стандарт доказывания для неё другой. Ей не нужно предоставлять источник заражения, только объяснение не из разряда "фантастическое"
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Владислава Крюкова
Ответ Realist2022
Стандарт доказывания точно такой же. Статус "защищенного лица" только для участия в личке пригодился. А дальше всё как у любого взрослого спортсмена, только с оговоркой, что несовершеннолетнего в суде должен представлять кто-то из взрослых (тренер или кто-то из родителей). Так что и тут ОКР/ФФККР/Русада и наш ФК бомонд врут в 3 короба, а вы им верите на слово.
Конечно же нет. Вы открывали ВАК?
"Если Спортсмен не является Защищаемым лицом или Спортсменом-любителем,
в случаях нарушения антидопинговых правил по статье 2.1 Спортсмен также обязан
показать, как Запрещенная субстанция попала в организм Спортсмена."
А Камила является защищённым лицом.
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KMR
Ответ Realist2022
Только главной целью Ками не шоу были, а золото ОИ и ЧМ. Да тот же Ханю, если бы невезучим оказался и не имел бы золота ЧМ и ОИ, то его бы, несмотря на компы, тоже бы в шоу не приглашали. Статус чемпиона мира и ОИ огромное значение имеет и автоматом хорошо так стоимость билетов поднимает
Браун имеет титулы ОИ или ЧМ? Но его пластика будет годами востребована на шоу. Может и минус к ставке,но не намного
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