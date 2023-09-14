Татьяна Тарасова: «Милохин ужасно поступил с Медведевой, как не поступают настоящие мужчины. Не стоит тратить внимание на то, куда он опять сбежал»
Татьяна Тарасова высказалась об отъезде Дани Милохина из России.
Осенью прошлого года Милохин покинул проект «Ледниковый период», где выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, и улетел из России, обосновавшись в ОАЭ.
На прошлой неделе стало известно, что тиктокер вернулся в Россию. Однако после того, как член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать Милохина в армию, тот в срочном порядке вновь вылетел в Дубай.
«Да кто его выгонял? Кому он нужен? Кто этот человек для России, чтобы обсуждать его отъезд? Он раздолбай невоспитанный! Я его знаю только по совместным прокатам с Медведевой.
Милохин поступил с ней ужасно, как не поступают настоящие мужчины. Не стоит тратить внимание на то, куда он опять сбежал», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Татьяна Тарасова: «Милохин должен идти служить в первых рядах. Он тяжелобольной, у него отсрочка? Нет. Обязательно пусть служит»
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ТАТ пора остановиться
А пока ее только провоцируют, задают дурацкие вопросы
И вам о нем зря напоминают)
Удивляет то, что человека по сути пугали АРМИЕЙ.
Как то странно в качестве психологического давления на человека и в качестве наказания пугать тем, что вроде как является гордостью страны (ну если смотреть центральные каналы).
Какая-то биполярка, ей-богу.