Татьяна Тарасова: «Милохин ужасно поступил с Медведевой, как не поступают настоящие мужчины. Не стоит тратить внимание на то, куда он опять сбежал»

Татьяна Тарасова высказалась об отъезде Дани Милохина из России.

Осенью прошлого года Милохин покинул проект « », где выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, и улетел из России, обосновавшись в ОАЭ.

На прошлой неделе стало известно, что тиктокер вернулся в Россию. Однако после того, как член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать в армию, тот в срочном порядке вновь вылетел в Дубай.

«Да кто его выгонял? Кому он нужен? Кто этот человек для России, чтобы обсуждать его отъезд? Он раздолбай невоспитанный! Я его знаю только по совместным прокатам с Медведевой.

Милохин поступил с ней ужасно, как не поступают настоящие мужчины. Не стоит тратить внимание на то, куда он опять сбежал», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Татьяна Тарасова: «Милохин должен идти служить в первых рядах. Он тяжелобольной, у него отсрочка? Нет. Обязательно пусть служит»

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