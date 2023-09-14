Татьяна Тарасова: «Милохин ужасно поступил с Медведевой, как не поступают настоящие мужчины. Не стоит тратить внимание на то, куда он опять сбежал»

Теги Татьяна Тарасова Евгения Медведева Ледниковый период Даня Милохин Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась об отъезде Дани Милохина из России.

Осенью прошлого года Милохин покинул проект «Ледниковый период», где выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, и улетел из России, обосновавшись в ОАЭ.

На прошлой неделе стало известно, что тиктокер вернулся в Россию. Однако после того, как член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать Милохина в армию, тот в срочном порядке вновь вылетел в Дубай.

«Да кто его выгонял? Кому он нужен? Кто этот человек для России, чтобы обсуждать его отъезд? Он раздолбай невоспитанный! Я его знаю только по совместным прокатам с Медведевой.

Милохин поступил с ней ужасно, как не поступают настоящие мужчины. Не стоит тратить внимание на то, куда он опять сбежал», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Татьяна Тарасова: «Милохин должен идти служить в первых рядах. Он тяжелобольной, у него отсрочка? Нет. Обязательно пусть служит»

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54 комментария

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Ебздрогыч
Кто этот человек для России, чтобы обсуждать его отъезд - сказала Тарасова, обсуждая отъезд Милохина
+62
-9
+53
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Аленка_76
Господи,зачем вообще это вспоминать?
+32
-1
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Татьяна Вересова
Горшочек, не вари..
+31
-3
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Лия Романова
и зачем опять поднимать эту тему.. которая закрыта и никому не интересна
ТАТ пора остановиться
+23
-2
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Елена Спирина
Пора прекратить звонить ТАТ. Один негатив
+20
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Татьяна Вересова
Ответ Роман
Ну его хотели насильно походу в армию забрать, по примеру недавно одного хоккеиста. Но опять же, даже если и хотели, Тарасова сама акцентирует внимание и не отказывается от комментариев
Татьяна Анатольевна -пожилой и уже сильно нездоровый человек. Журналистам пора проявить хоть немного такта и отстать от нее с ежедневным обзвоном
+16
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Татьяна Вересова
Интересно, кто этот мега-мозг от журналистики, который регулярно названивает заслуженному тренеру с вопросами, которые даже читать-испанский стыд
+17
-1
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Люся Т
Сто лет бы его не видеть и не слышать!
+15
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Светлана М
Совсем делать кому то нечего, спрашивать про Милохина. Всё давно понятно. Неужели событий не хватает?
+14
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Аврора кубик
Неужели в фк не осталось более интересных новостей((
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Лия Романова
кто такой, таких не знаем. Женя каталась с прекрасным Фёдором Федотовым и даже заняла призовое место😊
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Хана Спектор
Зачем о нем вообще говорить,кто он такой???
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Olga Krayz
Ответ Лия Романова
и зачем опять поднимать эту тему.. которая закрыта и никому не интересна ТАТ пора остановиться
Тоже не поняла. Может специально её на такой разговор вывели 🤷‍♀️
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Татьяна Вересова
Лучше бы Татьяне Анатольевне звонили с вопросами про контрольные прокаты, прогнозы ее на сезон узнали
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nina1212
Ответ Лия Романова
и зачем опять поднимать эту тему.. которая закрыта и никому не интересна ТАТ пора остановиться
мне кажется, если бы ТАТ пригласили на нормальное интервью, то она бы была интересна. Только спрашивали бы про ФК, а не собирали бы сплетни
А пока ее только провоцируют, задают дурацкие вопросы
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Tytti
Ответ Татьяна Вересова
Горшочек, не вари..
Да, уже сколько можно
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Ливия
Медведева давно о нем забыла, Татьяна Анатольевна)
И вам о нем зря напоминают)
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Аленка_76
Ответ Olga Krayz
Тоже не поняла. Может специально её на такой разговор вывели 🤷‍♀️
Конечно специально
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Лия Романова
Ответ Татьяна Вересова
Горшочек, не вари..
эта функция похоже отключена
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Kareglazaya
Этот девочкоподобный мальчик зарабатывает тем, что кривляется перед камерой. Странно было бы ожидать от него усердных тренировок и стремления к победе. Он так не привык. В итоге и на 1 канале сделал то самое - повыпендривался и ушел.
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ББ
Ответ Кен Брок
По моему Даня Милохин хороший парень, который выбрался из нищеты талантом. Он не пример конечно для подражания. Но проблема по моему в российском государстве. Во что оно превратилось. Парень хотел вернуться на Родину, показать пример любви к отечеству. А отечество его гонит ссаными тряпками в лице Мизулих. Люди посмотрят на все это со стороны и разведут руками только, хоть и не скажут ничего. Анти государство какое то. Я уже не говорю про то что в России спокойно поет и танцует господин киркоров, дает концерты гле его мацают за новосделанную жопу. Не что чтобы это плохо, но хотелось бы более четкая идеалогия у государства.
А "талант" этого дебила и наркомана в чём заключается? Видел его выступления, какие-то интервью - идиот, который двух слов связать не может! Если попрыгать на камеру в тиктоке - это талант, то что могу сказать...это п.....дец!
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Montenegro Serbian
Мне больше другое интересно: то что Милохин вернулся (зачем?) и сразу же уехал...ну не удивляет.
Удивляет то, что человека по сути пугали АРМИЕЙ.
Как то странно в качестве психологического давления на человека и в качестве наказания пугать тем, что вроде как является гордостью страны (ну если смотреть центральные каналы).
Какая-то биполярка, ей-богу.
+6
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Лия Романова
Ответ Veld
не вижу фоток Медведевой с младенцем, так что, всё выглядит по-джентельменски!
когда кто-то разорвёт с вами в одностороннем порядке контракт, не выполнив условия, и кинет на половине работы/проекта, тогда расскажете нам о джентельменстве😊 или своё фото с младенцем предъявите)))
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No Comment
а чо девочка опять убежала?? опять кап страх??)))
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Лия Романова
Ответ CaSpeR-13
Комментарий удален модератором
не стоит всех судить по себе, если с вами случилась такая ситуация в жизни))))
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