Татьяна Тарасова: «Милохин должен идти служить в первых рядах. Он тяжелобольной, у него отсрочка? Нет. Обязательно пусть служит»

Теги Татьяна Тарасова Даня Милохин Екатерина Мизулина Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что Даня Милохин должен отслужить в армии.

На прошлой неделе стало известно, что тиктокер вернулся в Россию. После этого член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать Милохина в армию.

«В первых рядах должен идти служить! Почему все служат, а он – нет? Для всех закон одинаковый. Он тяжелобольной? У него отсрочка? Насколько известно, ничего подобного у него нет.

Обязательно пусть служит. На мой взгляд, нельзя менять законы под одного человека – Милохин должен отслужить по закону», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

По информации Mash, Милохин уже покинул Россию – сегодня ночью он вылетел в Дубай. 

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов

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30 комментариев

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37old
На мой взгляд, нельзя менять законы под одного человека ...
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Что ж ты молчала, когда Конституцию меняли?
+40
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Olga.t
Откуда столько злобы в этих тетках, Мизулина, Тарасова... людоедки.
Вам лично Милохин ничего не должен. Разберётся сам с этим.
+27
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dangora
Ответ avcgloronalduMU
он уже покинул Россию, снова пишут СМИ))
Что ж ты фраер сдал назад!
Как так то? Неужели мы все недостойны второго шанса?! )))
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avcgloronalduMU
он уже покинул Россию, снова
пишут СМИ))
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DiMaXFCZP
Как разместить новость про Милохина на спортсе? А давайте зададим вопрос заслуженному тренеру про него. Как же уже надоели на спортсе новости про тиктокеров, бывших жен и так далее... Сделайте уже рубрику "светская жизнь около спорта или неспортивные сплетни".
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Адриана
А почему только Милохин, многие парни фигуристы не пошли в сезон, почему бы им не пойти? Или они свой долг в ШОУ отдают.
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Мурманчанин37
Ответ Kappa Pride
зато мизулина уже раскудахталась, будем вспоминать наши великие победы в 2023 над 21-летним тиктокером. У фигуристов эта Тарасова не хочет спросить, че это они на фронт не идут?
Фигуристы почти все учатся и имеют отсрочку на законных основаниях. Навскидку, Коляда и Игнатов - свое уже отслужили в спортроте. И какая взаимосвязь между срочной службой и фронтом?
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maksonych
Тарасова: «Пускай служит, а мы еще нарожаем»
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Андор
уже улетел служить в Дубай, с сухпайком и в берцах
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Жизнь Онлайн
Вот бы детей чиновников всех призвать докапались до парня
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Аленка_76
Кошмар,уже даже по поводу Милохина ТАТ звонят
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Александр Шульгин
Случилось страшное Милохин покинул России ещё раз, как мы это переживем
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Мурманчанин37
Есть знаменитое ИА "Панорама", которое придумывает новости, а потом высмеивает тех, кто на это повелся - показывая уровень наших СМИ и блогеров, несколько раз шоу Соловьева так в лужу садили. Про "второй шанс, который Милохин дал России", запостил тгк "А вот мой яндекс-кошелек", который очень близок к ИА "Панорама". И сейчас в открытую стебется над теми, кто повелся на его пранк со вторым шансом.
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Витольд Бубеный
Спасибо, ТАТ, посмеялся от души, повесили так повесилила)))))
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justbored
Ответ Мурманчанин37
Есть знаменитое ИА "Панорама", которое придумывает новости, а потом высмеивает тех, кто на это повелся - показывая уровень наших СМИ и блогеров, несколько раз шоу Соловьева так в лужу садили. Про "второй шанс, который Милохин дал России", запостил тгк "А вот мой яндекс-кошелек", который очень близок к ИА "Панорама". И сейчас в открытую стебется над теми, кто повелся на его пранк со вторым шансом.
Да ну а бабки его не тролят как будто.
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Tosla
А он там нужен?
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zadonbasss
А если он ВСУ передаст расположение , то тоже ок?
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smoky eyes
Уже и про Милохина у ТАТ спрашивают … Астанавитесь 🤦‍♀️
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Olga.t
Ответ Mohnatiy
Новость, конечно, запоздала. Зря только к заслуженному тренеру с дурацкими вопросами приставали.
Заслуженный тренер может не отвечать на дурацкие вопросы. Но видимо очень хочется.
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Dimonster!
Тут надо отметить, что Даня (парень, конечно, супер странный, имхо) не говорил про второй шанс. Какой-то помоечный ТГ-канал написал, и все без проверки подхватили. Ну потому, что это в его образ хорошо легло. Можно еще назвать эту новость "Дочка сенатора победила детдомовца со странностями, вот комментарий заслуженного советского тренера". А с Женькой они неплохо катались, все-таки...
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fewral
Нормально...а фигуристы уже все отслужили?
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justbored
Хи-хи. А вот не надо было Женюшку Медведеву кидать. Теперь до конца дней в бегах будет.
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Владислав88
Дурачков не должны в армию брать. Вреда от них больше, чем пользы будет.
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Назар Игорь
Татьяна Анатольевна, а Ваш протеже и любимчик Ягудин в армии служил?
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Kappa Pride
зато мизулина уже раскудахталась, будем вспоминать наши великие победы в 2023 над 21-летним тиктокером. У фигуристов эта Тарасова не хочет спросить, че это они на фронт не идут?
+4
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