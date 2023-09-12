Татьяна Тарасова: «Милохин должен идти служить в первых рядах. Он тяжелобольной, у него отсрочка? Нет. Обязательно пусть служит»

Татьяна Тарасова заявила, что Даня Милохин должен отслужить в армии.

На прошлой неделе стало известно, что тиктокер вернулся в Россию. После этого член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать Милохина в армию.

«В первых рядах должен идти служить! Почему все служат, а он – нет? Для всех закон одинаковый. Он тяжелобольной? У него отсрочка? Насколько известно, ничего подобного у него нет.

Обязательно пусть служит. На мой взгляд, нельзя менять законы под одного человека – Милохин должен отслужить по закону», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

По информации Mash, Милохин уже покинул Россию – сегодня ночью он вылетел в Дубай.

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов