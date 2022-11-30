Медведева об уходе Милохина из «Ледникового периода»: «С моей стороны было бы некорректно жаловаться. В мире есть проблемы намного важнее»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию высказалась об уходе Дани Милохина из проекта , где они выступали в паре.

«Мы потренировались, попрощались, я поехала домой спать. Проснулась, собралась на тренировку, и тут мне позвонили и сообщили, что Даня улетел из страны, что он устал, хочет отдохнуть и вряд ли вернется.

Я бы не хотела высказывать свое мнение по этому поводу. С моей стороны было бы некорректно жаловаться на данную ситуацию. Я взрослый человек и понимаю, что сейчас в мире не все стабильно. И есть проблемы, которые намного важнее , Жени Медведевой и «Ледникового периода»...

Мое окружение знает, что я думаю по этому поводу. Но в жизни бывают вещи и пострашнее», – сказала Медведева.

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов