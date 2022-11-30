Медведева об уходе Милохина из «Ледникового периода»: «С моей стороны было бы некорректно жаловаться. В мире есть проблемы намного важнее»

Теги Евгения Медведева Ледниковый период Даня Милохин Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась об уходе Дани Милохина из проекта «Ледниковый период», где они выступали в паре.

«Мы потренировались, попрощались, я поехала домой спать. Проснулась, собралась на тренировку, и тут мне позвонили и сообщили, что Даня улетел из страны, что он устал, хочет отдохнуть и вряд ли вернется.

Я бы не хотела высказывать свое мнение по этому поводу. С моей стороны было бы некорректно жаловаться на данную ситуацию. Я взрослый человек и понимаю, что сейчас в мире не все стабильно. И есть проблемы, которые намного важнее Дани Милохина, Жени Медведевой и «Ледникового периода»...

Мое окружение знает, что я думаю по этому поводу. Но в жизни бывают вещи и пострашнее», – сказала Медведева.

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов

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