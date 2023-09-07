Гран-при среди юниоров. Накаи, Ширяева, Ю Чжэ Ким, Джуманиязова, Лин-Грейси выйдут на лед с короткими программами
7 сентября фигуристки представят короткие программы на юниорском этапе Гран-при.
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Стамбул, Турция
Девушки
Короткая программа
Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU Junior Grand Prix.
Первая разминка
1. Рена Уэзоно (Япония)
2. Элис Лин-Грейси (США)
Вторая разминка
6. Таисия Спесивцева (Украина)
8. Софья Степченко (Латвия)
Третья разминка
13. Полина Джуманиязова (Венгрия)
Пятая разминка
25. Ю Чжэ Ким (Южная Корея)
28. Натали Лангербаур (Эстония)
29. Ульяна Ширяева (Канада)
Шестая разминка
30. Со Чжин Юн (Южная Корея)
33. Ами Накаи (Япония)
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