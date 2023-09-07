Гран-при среди юниоров. Накаи, Ширяева, Ю Чжэ Ким, Джуманиязова, Лин-Грейси выйдут на лед с короткими программами

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7 сентября фигуристки представят короткие программы на юниорском этапе Гран-при.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Стамбул, Турция

Девушки

Короткая программа

Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляцияютуб-канал ISU Junior Grand Prix.

Первая разминка

1. Рена Уэзоно (Япония)

2. Элис Лин-Грейси (США)

Вторая разминка

6. Таисия Спесивцева (Украина)

8. Софья Степченко (Латвия)

Третья разминка

13. Полина Джуманиязова (Венгрия)

Пятая разминка

25. Ю Чжэ Ким (Южная Корея)

28. Натали Лангербаур (Эстония)

29. Ульяна Ширяева (Канада)

Шестая разминка

30. Со Чжин Юн (Южная Корея)

33. Ами Накаи (Япония)

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Стамбуле

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