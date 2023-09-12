Илья Авербух: «Пасечник и Некрасов в прошлом сезоне произвели потрясающее впечатление. На мой взгляд, они были недооценены»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Максим Некрасов Елизавета Пасечник Фигурное катание

Илья Авербух считает потерей распад танцевального дуэта Пасечник – Некрасов.

«Это второй сильный удар по нашим танцам. Первый удар – это распад пары Кагановская/Ангелопол. Пара Пасечник/Некрасов – это вторая сильная пара, которая в прошлом сезоне произвела потрясающее впечатление, особенно произвольной программой. На мой взгляд, они были недооценены и могли быть на более высоких позициях.

Это очень грустная новость. Это потеря для сборной России, безусловно, это была перспективная пара. Я ждал от них еще большего в этом сезоне, но вот такой удар для нашей сборной. Значит, теперь нужно сосредоточить все внимание на юниорах», – сказал Авербух.

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9 комментариев

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Ang Feo
Ну наконец-то хоть кого-то похвалили
+6
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spf12
Хорошая могла получиться пара.
+3
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Orange carrot
Главное, что Худа на месте😎
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Лия Романова
хоть кто-то хорошее сказал по поводу распавшейся довольно неплохой пары)
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oldparakhod
Консолидированной позиции по поводу пары, выработать не удалось.
+2
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пазл сошёлся
Согласна с Авербухом - прекрасные, запоминающиеся
и недооцененные. Трудно судить без подробностей и комментариев действующих лиц, но если все возможные перспективы этой пары разменяли на латание бреши, оставленной "мужиком с контрактом"... действительно очень-очень жаль
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Док Аксель
Согласен с мнением Ильи. Пара провела сезон на высоком уровне и смотрелась очень органично и были прекрасны в своих прокатах. И многим они такими и запомнились, за редким исключением...
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Katerina Sunny
Интервью Некрасова в конце мая https://www.sports.ru/figure-skating/1115166246-maksim-nekrasov-postavili-novuyu-proizvolnuyu-programmu-kotoraya-kak-n.html
Готовились они к сезону.
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