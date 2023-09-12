Илья Авербух: «Пасечник и Некрасов в прошлом сезоне произвели потрясающее впечатление. На мой взгляд, они были недооценены»

Илья Авербух считает потерей распад танцевального дуэта Пасечник – Некрасов.

«Это второй сильный удар по нашим танцам. Первый удар – это распад пары Кагановская/Ангелопол. Пара Пасечник/ – это вторая сильная пара, которая в прошлом сезоне произвела потрясающее впечатление, особенно произвольной программой. На мой взгляд, они были недооценены и могли быть на более высоких позициях.

Это очень грустная новость. Это потеря для сборной России, безусловно, это была перспективная пара. Я ждал от них еще большего в этом сезоне, но вот такой удар для нашей сборной. Значит, теперь нужно сосредоточить все внимание на юниорах», – сказал .