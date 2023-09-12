Распался танцевальный дуэт Елизавета Пасечник – Максим Некрасов
Танцевальный дуэт Елизавета Пасечник – Максим Некрасов распался.
Об этом сообщила Федерация фигурного катания России.
«Танцевальная пара Елизавета Пасечник – Максим Некрасов не примет участие в контрольных прокатах в «Мегаспорте».
Дуэт прекратил совместные выступления по обоюдному решению партнеров», – говорится в сообщении ФФКР.
Ранее в телеграм-канале «Лапидарность» появилась новость о том, что Некрасов встанет в пару с Василисой Кагановской.
Изнанка фигурки: за что платят в дуэтах, почему не хватает мальчиков и есть ли тиндер для поиска партнера?
Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS
Вы новости местами перепутали)
Не под Василису ли?