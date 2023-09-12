Распался танцевальный дуэт Елизавета Пасечник – Максим Некрасов

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Максим Некрасов Елизавета Пасечник Фигурное катание

Танцевальный дуэт Елизавета Пасечник – Максим Некрасов распался.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания России. 

«Танцевальная пара Елизавета ПасечникМаксим Некрасов не примет участие в контрольных прокатах в «Мегаспорте».

Дуэт прекратил совместные выступления по обоюдному решению партнеров», – говорится в сообщении ФФКР.

Ранее в телеграм-канале «Лапидарность» появилась новость о том, что Некрасов встанет в пару с Василисой Кагановской.

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23 комментария

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fewral
Не распался, а развалили ради другой
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Е...С
Такой хороший дуэт разбили ради хотелок Васи-Анжелики.
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Лия Романова
«по обоюдному согласию» - они ещё в августе вовсю тренировались, и готовились к прокатам) и вдруг новость за 4 дня до открытых прокатов
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Лия Романова
Ответ Татьяна Вересова
Танцы, остановитесь, пощадите
танцевальная Санта-Барбара, серия 1836279191
+9
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Татьяна Вересова
Танцы, остановитесь, пощадите
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Е...С
Наверное, поступили такие предложения Некрасову, от которых невозможно было отказаться.
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Инна Мерзлякова
Спортс
Вы новости местами перепутали)
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Оз
Даааа, за несколько дней до контрольных прокатов уже вторая пара развалилась. За что Чайковская деньги вообще получает???!!!!
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Елена Спирина
Вот так новости. Теперь Лизу жалко. Что ни день, то новая драма
+5
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Alla Belova
Ха, вот и последние из прошлогодних могикан.
Не под Василису ли?
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Татьяна Вересова
Надеюсь, хоть кто-то до ОП доедет
+4
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Gel Na
Ответ fewral
Не распался, а развалили ради другой
для российских танцев это давняя традиция
+4
0
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Rina
Танцы не дают нам скучать. А Лиза теперь куда? Вот так за пару дней до ОП распалась еще одна пара.
+3
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Олег Васильев
похоже Крылова как Мозер любит в пятнашки играть, а то что играют судьбами людей не в счёт, хочет быстрее утереть нос Ангелополу
+5
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Mion
Ответ Инна Мерзлякова
Спортс Вы новости местами перепутали)
Что первое подгрузиться 😁 ошибка сервера))
+3
0
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Татьяна Вересова
Как же так, они вроде в отношениях были?..
+3
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Gemma157
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Наши танцы в последнее время как мексиканский сериал-ни минуты покоя
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Katerina Sunny
По обоюдному решению партнёров прямо перед контрольными прокатами.
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Olga Krayz
Неужели Некрасов с Кагановской будет кататься?
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Katerina Sunny
Ответ Татьяна Вересова
Как же так, они вроде в отношениях были?..
Чайковская, наверное, бывает убедительна. Особенно интересно, что будут рассказывать после развала очередной пары.
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Аврора кубик
Вот так новости!!! Надеюсь больше ни какая пара не распадётся🙏
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scorp19
Все друг друга кидают ради выгоды ) Бордель на коньках )
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Yasenka
Ответ Olga Krayz
Неужели Некрасов с Кагановской будет кататься?
Там чуть ниже новость)
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