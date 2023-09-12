Распался танцевальный дуэт Елизавета Пасечник – Максим Некрасов

Танцевальный дуэт Елизавета Пасечник – Максим Некрасов распался.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания России.

«Танцевальная пара – не примет участие в контрольных прокатах в «Мегаспорте».

Дуэт прекратил совместные выступления по обоюдному решению партнеров», – говорится в сообщении .

Ранее в телеграм-канале «Лапидарность» появилась новость о том, что Некрасов встанет в пару с Василисой Кагановской.

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