Тарасова о Пасечник и Некрасове: «Ничем не запомнились. Если бы мне запомнились, они бы не распались»
Татьяна Тарасова заявила, что дуэт Пасечник – Некрасов ничем ей не запомнился.
Сегодня Федерация фигурного катания России сообщила, что танцевальный дуэт распался.
В телеграм-канале «Лапидарность» появилась информация о том, что Некрасов встанет в пару с Василисой Кагановской.
«Они мне ничем не запомнились. Если бы мне запомнились, они бы не распались», – сказала заслуженный тренер СССР.
На чемпионате России-2023 Пасечник и Некрасов завоевали бронзу.
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Прекращайте звонить Тарасовой, пока она окончательно не превратилась в клоунессу.
Уже жалко её.
Журналистам бы прекратить обзон этот бестолковый.
А может быть, как раз благодаря им?🤔