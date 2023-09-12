Тарасова о Пасечник и Некрасове: «Ничем не запомнились. Если бы мне запомнились, они бы не распались»

Татьяна Тарасова заявила, что дуэт Пасечник – Некрасов ничем ей не запомнился.

Сегодня Федерация фигурного катания России сообщила, что танцевальный дуэт распался.

В телеграм-канале «Лапидарность» появилась информация о том, что Некрасов встанет в пару с Василисой Кагановской.

«Они мне ничем не запомнились. Если бы мне запомнились, они бы не распались», – сказала заслуженный тренер СССР.

На чемпионате России-2023 Пасечник и Некрасов завоевали бронзу.

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