Тарасова о Пасечник и Некрасове: «Ничем не запомнились. Если бы мне запомнились, они бы не распались»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Максим Некрасов Елизавета Пасечник Василиса Кагановская Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что дуэт Пасечник – Некрасов ничем ей не запомнился.

Сегодня Федерация фигурного катания России сообщила, что танцевальный дуэт распался.

В телеграм-канале «Лапидарность» появилась информация о том, что Некрасов встанет в пару с Василисой Кагановской.

«Они мне ничем не запомнились. Если бы мне запомнились, они бы не распались», – сказала заслуженный тренер СССР.

На чемпионате России-2023 Пасечник и Некрасов завоевали бронзу.

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52 комментария

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Olga.t
"Если бы мне запомнились, они бы не распались".

Прекращайте звонить Тарасовой, пока она окончательно не превратилась в клоунессу.
Уже жалко её.
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Vera Goncharova
ну никто и не виноват, что у вас плохая память на хорошие пары
+16
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Олег Васильев
у этой один ответ, а на самом деле ПН здорово провели прошлый сезон
+16
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Mion
Тарасова на прошлых ОП прокатах очень комплиментарно говорила о паре Хавронина-Чиризано. Им это не помогло) а Тарасовой это не помешало накинуть на них после расставания)
+15
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Татьяна Вересова
Татьяна Анатольевна, Ильиных с Кацалаповым тоже распались, хотя сказать, что они не запомнились ни у кого язык не повернется
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Андор
У ТАТ как только спортсмены заканчивают/пары распадаются сразу становятся бездарями
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ЮИ
Остановитесь!
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4x Qqqq
Может, за ТАТ нейросеть ответы пишет? Одно и тоже в слегка разных формулировках
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olvl
А мне сразу запомнились. Красивые, скользят, свои фишки в программах, не медленные, подходят друг другу и тд.
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Елена Спирина
Очень нравилась пара, что-то было у них свое, отличительное от других. Татьяне Анатольевне- здоровья, а журналистам - прекратить издеваться
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Jessi
Тревожно за ТАТ
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Linda
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Что-то совсем уж Татьяннатольевна заговариваться начала. Я именно этой версии придерживаюсь, а не зашкаливающего ЧСВ. И начинаю склоняться к мнению, что журналюги в самом деле издеваются - ну видно же, что человек (уважаемый, между прочим, в недалеком прошлом) не совсем адекватен, хворает, может.
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Аленка_76
Татьяне Анатольевне не запомнились, а мне запомнились.
Журналистам бы прекратить обзон этот бестолковый.
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Tan Tan
Короч ребята мотайте на ус, каждый день звоните ТАТ и напоминайте о себе, тогда не распадётесь)
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bolelschiza
шоу "где логика"
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Vilnus
А мне запомнились. И жаль. Татьяна Анатольевна комментирует все события в режиме нонстоп
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Katerina Sunny
У Тарасовой на звонки журналистов стоит автоответчик? Пара готовилась к контрольным прокатам до тех пор, пока Васе не понадобился партнёр вместо Валеры.
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Юра Плисецкий
Отстаньте вы от ТАТ. Неужели не ясно, федерации нужно быстро затереть все воспоминания о дуэте Пасечник/Некрасов. Чтобы не потускнел светлый образ Кагановской.
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spf12
Зря она. Пара была интересная, просто ещё мало вместе катались. Ну что уж теперь. Привыкаем к новой комбинации.
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chespo
Это уже похоже на плохой анекдот, все-таки возраст и проблемы со здоровьем свое дело делают, пора бы оставить ТАТ в покое.
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Orange carrot
Зато баба Таня давно запомнилась не тренерской работой, а своими перлами.
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Kareglazaya
Судя по тому, что на большинство новостей о распаде, завершении карьеры, смене гражданства у спортсменов Тарасова реагирует подобной фразой, проблема не в спортсменах, а в склерозе Тарасовой...
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Александр Шульгин
Совсем Тарасова в клоуна превратилась, журналистам тоже стыдно должно быть
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Himmelge
Ответ Kareglazaya
Прошёл слух, что еще летом пара распалась, просто это не афишировали. Но может, это и просто сплетни - не знаю
Однако еще пару дней назад они были заявлены на КП
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Anna Stefan
Это какое-то свинство. Наткнулась как-то на выступление пары Пасечник-Блинов. Тоже очень неплохая пара. Погуглила - Блинов в Белоруссии. ПН имхо была самая интересная пара прошлого сезона из всех наших танцоров. И вот такое. А ТатьянАнатольне, смотрю, чем хуже, тем лучше. Давно удивляюсь, как так получилось, что наши некогда лучшие танцы оказались в ж при живых-то Тарасовой и Чайковской, причём последняя ещё и главный тренер сборной.
А может быть, как раз благодаря им?🤔
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