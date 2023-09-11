Тарасова об исключении Позднякова из состава комиссии МОК: «А чего об этом писать-то теперь? Обратно его не вернут»

Теги Татьяна Тарасова МОК Станислав Поздняков ОКР Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Станислава Позднякова уже не вернут в МОК.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) не вошел в обновленный состав комиссии МОК по олимпийской программе.

«А чего об этом писать-то теперь, кому от этого польза? Каждого, что ли, исключенного будем обсуждать. Его уже сняли, обратно не вернут. Ну, кто-то пожалеет его, а кто-то прочтет новость – и все.

Пускай дальше занимается тем, чтобы вернуть наших спортсменов на международную арену», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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2 комментария

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Лиана
За то что он повёз фигуристка без проверенного допинг теста на ои он получил очередной орден, а целая команда фигуристов без золота
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Amneris
Ответ Лиана
За то что он повёз фигуристка без проверенного допинг теста на ои он получил очередной орден, а целая команда фигуристов без золота
Именно. Но он лоббировал активно тему своей дочери на летних играх, на этом его интересы заканчиваются.
В целом, все с ним было понятно ещё в Токио, когда две недели кричали, как всех заставят вернуть Авериным золото, а по факту, потом все замяли и проглотили (как всегда).
Я не специалист в художественной гимнастике, но если обе сестры заслуженно получили своё второе и четвёртое места, то не надо было драму устраивать. Это спорт, вчера были хороши, а сегодня ошиблись - все бывает.

А если их обидели - то сначала разберитесь по-человечески, верните золото, и только потом кричите.
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