Тарасова об исключении Позднякова из состава комиссии МОК: «А чего об этом писать-то теперь? Обратно его не вернут»

Татьяна Тарасова считает, что Станислава Позднякова уже не вернут в МОК.

Глава Олимпийского комитета России ( ) не вошел в обновленный состав комиссии по олимпийской программе.

«А чего об этом писать-то теперь, кому от этого польза? Каждого, что ли, исключенного будем обсуждать. Его уже сняли, обратно не вернут. Ну, кто-то пожалеет его, а кто-то прочтет новость – и все.

Пускай дальше занимается тем, чтобы вернуть наших спортсменов на международную арену», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS