Татьяна Тарасова высказалась о возможном сотрудничестве с Азией в фигурном катании.

«А зачем фигурному катанию смотреть в сторону Азии? Наш вид там слабо развивается.

Но если азиатские страны будут организовывать соревнования и приглашать нас на них, конечно, будем ездить. Все‑таки лучше, когда есть хоть какие‑то соревнования, чем их вообще нет.

Любое сотрудничество лучше изоляции. Сейчас у нас нет ничего», – сказала заслуженный тренер СССР.

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