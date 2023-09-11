Татьяна Тарасова: «Зачем фигурному катанию смотреть в сторону Азии? Наш вид там слабо развивается»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о возможном сотрудничестве с Азией в фигурном катании.

«А зачем фигурному катанию смотреть в сторону Азии? Наш вид там слабо развивается.

Но если азиатские страны будут организовывать соревнования и приглашать нас на них, конечно, будем ездить. Все‑таки лучше, когда есть хоть какие‑то соревнования, чем их вообще нет.

Любое сотрудничество лучше изоляции. Сейчас у нас нет ничего», – сказала заслуженный тренер СССР.

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33 комментария

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Сайтама
Слабо?!! В Японии, Корее?
Да в том же Китае.
Между прочим китайские парники стали ОЧ, японская одиночница ЧМ, а корейская фигуристка первой в мире обладательницей Большого шлема в ФК.
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Лека-Лека
Тарасова географию давно учила.
Если Корея и Япония не конкуренты - то кто тогда конкуренты?
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Peter Varfolomeyev
Да ладно? Уж Япония с Кореей точно сейчас покрепче будут чем европейские федерации.
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Olga.t
Это в Азии ФК слабо развито??
Япония, Китай, Южная Корея сейчас обалдели от таких слов...
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Arraches
Япония , Ю. Корея и Китай . В этих странах фигурное катание на порядок выше развито и популярнее , чем в Европе . Но какое то имеет значение ? Нас могут допустить только в Китай и Монголию с шоу программами , о соревнованиях речь не идет вообще .
И вообще … зачем эту тему бесконечно муссировать ? Табу и надолго .
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Mikhail Lopatin
О каких турнирах в принципе идет речь-то? Все топовые азиатские спортсмены принимают участие в турнирах, организуемых ИСУ: это этапы Гран-при, финал Гран-при, ЧЧК и ЧМ. Плюс национальные чемпионаты. Все остальное в лучшем случае в качестве добавки к основному блюду. Те же китайцы, к слову, в полном составе заявлены на этапы Гран-при. :) Про японцев и корейцев и говорить нечего. Никто не будет специально для нас организовывать какие-то мифические отдельные турниры.
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ДИОНИС
Японские одиночники и одиночницы (а с недавних пор и корейские), а также китайские пары передают большой привет ТАТ!
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Olimpiy
Ну да, нуда. Япония, Корея пошли мы топку.
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Linda
Ответ Ритт
Наверняка под странами Азии ТАТ имела в виду Китай, Монголию и другие, дружественные нам, а не Японию с Кореей.
Но ведь так оно и есть. Пожилая женщина явно имела в виду Среднюю Азию и тому подобное, позабыв о том, что Япония и Ю.Корея (и в придачу Китай) тоже находятся в этой части света.
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Лиза Михайлова
Ваш вид в Европе и Америке находится на последней стадии истощения, гляди скоро и каюк ему настанет.
А Азия в целом сейчас находится на подъёме. Во всех сферах. Китайская экономика, корейская экономика, японская экономика. Технологии, образование, искусство, культура. Корейский к-поп, корейские дорамы, китайские, японское аниме, всевозможные фестивали и тому подобное.
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Док Аксель
А в какую сторону ТАТа смотрит ?... Азия уже который год активно развивает и продвигает фигурное катание на мировой арене.
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ДИОНИС
А какой, интересно, сейчас уровень развития фигурного катания в Европе, особенно в женской одиночке и в парах?!
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fillette
Ответ Ритт
Наверняка под странами Азии ТАТ имела в виду Китай, Монголию и другие, дружественные нам, а не Японию с Кореей.
Ну, да, только кто-то лутц учил "правильный" "по Бояну" и ОИ выиграли китайские парники )).
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opty
"Слабо развивается" ? Это в Японии то ? Ханю , Шома , Какагияма , Сато , Сакамомто - недоумевают.

Корейские фигуристы - на уровне. Китайские парники - вполне.

Такое ощущение что вместо ТАТ уже какой то глюкогенератор отвечает на основое забагованной нейросети.
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Kareglazaya
Если уж там слабо, то где тогда сильно? В Европе что ли?))
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Gemma157
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Как раз в азиатских странах ФК лучше развито, чем в Европе и в Америке, где на ФК уж явно всем плевать
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Katerina Sunny
Ответ Mikhail Lopatin
О каких турнирах в принципе идет речь-то? Все топовые азиатские спортсмены принимают участие в турнирах, организуемых ИСУ: это этапы Гран-при, финал Гран-при, ЧЧК и ЧМ. Плюс национальные чемпионаты. Все остальное в лучшем случае в качестве добавки к основному блюду. Те же китайцы, к слову, в полном составе заявлены на этапы Гран-при. :) Про японцев и корейцев и говорить нечего. Никто не будет специально для нас организовывать какие-то мифические отдельные турниры.
Китайцы как закончили полную изоляцию от всего мира, так и продолжили ездить на привычные годами соревнования. И этап ГП снова в Китае, а потом ФГП.
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lundian
не знаю, на ЧЕ не редко свиповали все виды. На последних 2 ЧЕ взяли 10 из 12 медалей. В Азии что то похожее вряд ли удастся
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Katerina Sunny
Так приглашали, но своими квотами длиться не собирались.
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Жизненная
Странно, ТА. Япония, Ю. Корея и Китай - азиатские страны, где фигурное катание вполне себе развивается...
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arisstopane
япония и южная корея поддерживают санкции по изоляции российских спортсменов...
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S Olga
Япония, Корея?
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juliamart
Может, она имеет ввиду Монголию?) У меня больше вариантов нет) И да, бесполезно просить "журналистов" названивать ТАТ, похоже...
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Рябиновые бусы
ТАТ чушь несет...перепутала европу и азию...возрастные изменения уже не скроешь, но журналисты упрямо выставляют великого тренера в глупом виде.
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kovfun-barrios
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Хорошо, что журналисты спрашивают Тарасову, она олицетворение российского прокатства, наподобие рыжей бабульки из краснодарских отрядов. Спрашивайте больше, умоляю. Смеюсь над каждой новостью с ней.
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