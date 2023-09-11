Татьяна Тарасова: «Зачем фигурному катанию смотреть в сторону Азии? Наш вид там слабо развивается»
Татьяна Тарасова высказалась о возможном сотрудничестве с Азией в фигурном катании.
«А зачем фигурному катанию смотреть в сторону Азии? Наш вид там слабо развивается.
Но если азиатские страны будут организовывать соревнования и приглашать нас на них, конечно, будем ездить. Все‑таки лучше, когда есть хоть какие‑то соревнования, чем их вообще нет.
Любое сотрудничество лучше изоляции. Сейчас у нас нет ничего», – сказала заслуженный тренер СССР.
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Да в том же Китае.
Между прочим китайские парники стали ОЧ, японская одиночница ЧМ, а корейская фигуристка первой в мире обладательницей Большого шлема в ФК.
Если Корея и Япония не конкуренты - то кто тогда конкуренты?
Япония, Китай, Южная Корея сейчас обалдели от таких слов...
И вообще … зачем эту тему бесконечно муссировать ? Табу и надолго .
А Азия в целом сейчас находится на подъёме. Во всех сферах. Китайская экономика, корейская экономика, японская экономика. Технологии, образование, искусство, культура. Корейский к-поп, корейские дорамы, китайские, японское аниме, всевозможные фестивали и тому подобное.
Корейские фигуристы - на уровне. Китайские парники - вполне.
Такое ощущение что вместо ТАТ уже какой то глюкогенератор отвечает на основое забагованной нейросети.