Дмитрий Губерниев заявил, что ему не хватает Татьяны Тарасовой на ТВ.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию сообщила, что ей пока не предлагали работать комментатором на соревнованиях этого сезона.

«Мне сложно сказать, теряет ли фигурное катание популярность без Тарасовой. Есть же другие замечательные комментаторы. Ольга Черносвитова, руководитель спорта на Первом канале, свое дело знает. Свято место пусто не бывает.

Я скажу как человек, влюбленный в Татьяну Анатольевну, в ее творчество. Мне как зрителю и болельщику ее всегда не хватает. Желаю ей всяческих успехов и здоровья. Если есть в России фан-клуб Татьяны Тарасовой, я как самый горячий поклонник готов его возглавить», – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

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