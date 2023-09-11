Губерниев о Тарасовой: «Мне как зрителю и болельщику ее всегда не хватает. Если в России есть ее фан-клуб, я как самый горячий поклонник готов его возглавить»

Теги Татьяна Тарасова телевидение Первый канал Дмитрий Губерниев Ольга Черносвитова Фигурное катание

Дмитрий Губерниев заявил, что ему не хватает Татьяны Тарасовой на ТВ.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию сообщила, что ей пока не предлагали работать комментатором на соревнованиях этого сезона.

«Мне сложно сказать, теряет ли фигурное катание популярность без Тарасовой. Есть же другие замечательные комментаторы. Ольга Черносвитова, руководитель спорта на Первом канале, свое дело знает. Свято место пусто не бывает.

Я скажу как человек, влюбленный в Татьяну Анатольевну, в ее творчество. Мне как зрителю и болельщику ее всегда не хватает. Желаю ей всяческих успехов и здоровья. Если есть в России фан-клуб Татьяны Тарасовой, я как самый горячий поклонник готов его возглавить», – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

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8 комментариев

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Olga.t
почему сразу "возглавить"?
Давай в очередь становись...
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Dinamik1
Возглавить фан клуб?Для чего что бы резко уменьшить число фанатов?Индюк самовлюбленный.
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Маргарита В Сафронова
А я за. Пусть возглавит. Эта гремучая смесь будет очень всесёлой. Даже абсолютно равнодушные будут активно обсуждать, не говоря уже о поклонниках и хейтерах. Предлагаю название "Сделала!"
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Oleandra
Всеми фибрами души вопит - отдавайте ФК матч тв, и ТАТ мы обязательно возьмём комментатором.. в придачу к нему самому)
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Max Madov
Давно пора разогнать это комментаторское болото. Нужно взять новых людей, незапачканные этим лобби.
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arisstopane
губик профессианально растёт:
одним каментом двум противоположностям лизнул!
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девочкитакиедевочки
Ответ Маргарита В Сафронова
А я за. Пусть возглавит. Эта гремучая смесь будет очень всесёлой. Даже абсолютно равнодушные будут активно обсуждать, не говоря уже о поклонниках и хейтерах. Предлагаю название "Сделала!"
//Пусть возглавит//. Пусть сам создаст и возглавит. Кто ему мешает? Конечно, возглавить легче уже созданное и работать на чужих наработках. Губешкин, что то в последнее время ты очень часто начал предлагать свою персону. Что так совсем плохИ твои дела?
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