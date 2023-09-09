Софья Федченко: «Горбачева восстанавливается после травмы, накатывает программу. Все в штатном режиме»

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Алины Горбачевой рассказала о ее подготовке к контрольным прокатам.

«Все в штатном режиме. Алина восстанавливается после травмы (ранее у фигуристки было повреждение мышцы бедра – Sports.ru), накатывает программу.

Как она себя сама чувствует? Я думаю, вы сможете задать ей этот вопрос на прокатах», – сказала тренер Софья Федченко.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 16-17 сентября в Москве.

Горбачева в прошлом сезоне стала чемпионкой России среди юниорок.

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9 комментариев

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flyhigh
Слишком много Федченко и Горбачевой
+20
-2
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Аля Иванова
Надоели обе.
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Алина Иванова
Слишком много пиара для чемпионки среди юниоров. Сколько дала интервью Акатьева (дважды чр среди юниоров и Чемпионка России 2023) и сколько Горбачёва?
+17
-3
+14
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galik55
Алине восстановления .Но , если честно уже перебор.
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Olga.t
Федченко вместе с ученицей пора перейти в режим тишины. После того побега Горбачёвой и последующим захватом медийного пространства возникает неприятие этой дамы.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ flyhigh
Слишком много Федченко и Горбачевой
ее тренер бы сменить профессию на pr менеджера))
+8
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anyen
Забавно, наезды на тренера, как-будто она сама звонит журналистам и раздаёт им интервью. Ей задали вопрос, она ответила, причем, кратко и чётко. А если бы она отказалась отвечать на вопросы, те же журналисты написали бы про неё кучу гадостей. А те, кто сейчас кричит, что Федченко слишком много, возмущались бы тем, что она не соизволила ответить на вопросы. В общем, опять были бы претензии.
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