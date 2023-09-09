Софья Федченко: «Горбачева восстанавливается после травмы, накатывает программу. Все в штатном режиме»

Тренер Алины Горбачевой рассказала о ее подготовке к контрольным прокатам.

«Все в штатном режиме. Алина восстанавливается после травмы (ранее у фигуристки было повреждение мышцы бедра – Sports.ru), накатывает программу.

Как она себя сама чувствует? Я думаю, вы сможете задать ей этот вопрос на прокатах», – сказала тренер Софья Федченко.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 16-17 сентября в Москве.

Горбачева в прошлом сезоне стала чемпионкой России среди юниорок.

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