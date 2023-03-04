Финал Гран-при России. Кондратюк, Гуменник, Игнатов, Семененко, Мозалев, Алиев выйдут на лед с произвольными программами

5 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге мужчины покажут произвольные программы. После короткой лидирует .

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 18.15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Матвей Ветлугин

2. Дмитрий Алиев

3. Алексей Ерохов

4. Александр Самарин

5. Артур Даниелян

6. Андрей Мозалев

Вторая разминка

7. Иван Попов

8.

9. Евгений Семененко

10.

11. Петр Гуменник

12. Марк Кондратюк

Положение после короткой программы

1. Марк Кондратюк – 102,86

2. – 99,69

3. Макар Игнатов – 99,09

4. – 95,48

5. Артем Ковалев – 91,47

6. Иван Попов – 91,29

7. Андрей Мозалев – 88,75

8. Артур Даниелян – 88,32

9. Александр Самарин – 85,24

10. Алексей Ерохов – 82,95

11. Дмитрий Алиев – 81,84

12. Матвей Ветлугин – 77,36

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие