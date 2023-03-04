Финал Гран-при России. Кондратюк, Гуменник, Игнатов, Семененко, Мозалев, Алиев выйдут на лед с произвольными программами
5 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге мужчины покажут произвольные программы. После короткой лидирует Марк Кондратюк.
Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Санкт-Петербург
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 18.15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Матвей Ветлугин
2. Дмитрий Алиев
3. Алексей Ерохов
4. Александр Самарин
5. Артур Даниелян
6. Андрей Мозалев
Вторая разминка
7. Иван Попов
9. Евгений Семененко
10. Макар Игнатов
11. Петр Гуменник
12. Марк Кондратюк
Положение после короткой программы
1. Марк Кондратюк – 102,86
2. Петр Гуменник – 99,69
3. Макар Игнатов – 99,09
4. Евгений Семененко – 95,48
5. Артем Ковалев – 91,47
6. Иван Попов – 91,29
7. Андрей Мозалев – 88,75
8. Артур Даниелян – 88,32
9. Александр Самарин – 85,24
10. Алексей Ерохов – 82,95
11. Дмитрий Алиев – 81,84
12. Матвей Ветлугин – 77,36
Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие
Гран-при России сезона 2022/23, финал
Воскресенье 5 марта
Мужчины, произвольная программа
Разминка 1 18:15:00-18:21:30
18:22:00-18:29:35 1 Матвей ВЕТЛУГИН СПБ
18:29:35-18:37:10 2 Дмитрий АЛИЕВ С/К
18:37:10-18:44:45 3 Алексей ЕРОХОВ МОС
18:44:45-18:52:20 4 Александр САМАРИН МОС
18:52:20-18:59:45 5 Артур ДАНИЕЛЯН МОС
18:59:45-19:07:20 6 Андрей МОЗАЛЁВ СПБ
Разминка 2 19:07:20-19:13:50
19:14:20-19:21:55 7 Иван ПОПОВ МОБ
19:21:55-19:29:30 8 Артём КОВАЛЁВ МОС
19:29:30-19:37:05 9 Евгений СЕМЕНЕНКО СПБ
19:37:05-19:44:40 10 Макар ИГНАТОВ СПБ
19:44:40-19:53:15 11 Пётр ГУМЕННИК СПБ
19:53:15-20:00:00 12 Марк КОНДРАТЮК МОС
Разминка 6:30 Продолжительность программы 4:00 Вступление 0:30 Время судейства 3:05, 3:00, Подготовка льда 15:00
Пьедестала Петру, Макару, Евгению , отличных результатов Ковалеву, Мозалеву, Алиеву . Удачи и успеха!