«Ради таких моментов я нахожу мотивацию кататься дальше». Загитова обратилась к зрителям после шоу
Алина Загитова рассказала, что мотивирует ее кататься дальше.
Сейчас олимпийская чемпионка по фигурному катанию участвует в ледовых шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», которое проходит в Сочи с 20 июня по 30 сентября.
«Ну что, ребят, у нас прошло шоу. Уже третий день подряд у нас солд-аут, что не может меня не радовать, потому что при такой поддержке реально легче кататься, видеть эти живые эмоции людей, которым нравится то, что мы делаем.
Поэтому спасибо, что приходите, и, конечно же, жду вас снова на наших сказках. Сегодня был очень яркий и милый момент на автограф-сессии, мне подарили вот такую вот книжку (показывает обложку на видео – sports.ru).
Не буду показывать, что там написано – это очень сокровенное. Но ради таких писем, ради таких моментов я нахожу какую-то мотивацию для себя кататься дальше и радовать вас, дорогие зрители. Поэтому всех люблю, всех целую, всем хорошего вечера», – сказала Загитова в видео для телеграм-канала.
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"Когда не могут переплюнуть, стараются оплевать"
Кому-то реально нравятся эти два притопа/три прихлопа и вместо билета на классический балет люди идут восхищаться нарезками под Киркорова?
Удачи всегда и во всем, родная наша свояЗагитова!
И постоянные воздушные поцелуйчики в конце тоже не айс.
Конечно, это те же тренировки, часто по ночам или вы думаете, раз и всё готово для шоу? Никаких усилий не надо прикладывать, чтобы зрителя заинтересовать?
Шоу это работа, в театре актеры служат и мы приходим на спектакли награждаем их аплодисментами , цветами идёт обмен энергетикой и это очень важно .
Так и на ледовых шоу. А на Алину, как на Приму Аншлаги во всех городах Страны. На ее спектаклях обмен положительной энергетикой и прямо-таки заряд энергией проходит , как видно из очень многих отзывов восхищенных зрителей.