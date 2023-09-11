«Ради таких моментов я нахожу мотивацию кататься дальше». Загитова обратилась к зрителям после шоу

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, что мотивирует ее кататься дальше.

Сейчас олимпийская чемпионка по фигурному катанию участвует в ледовых шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», которое проходит в Сочи с 20 июня по 30 сентября.

«Ну что, ребят, у нас прошло шоу. Уже третий день подряд у нас солд-аут, что не может меня не радовать, потому что при такой поддержке реально легче кататься, видеть эти живые эмоции людей, которым нравится то, что мы делаем.

Поэтому спасибо, что приходите, и, конечно же, жду вас снова на наших сказках. Сегодня был очень яркий и милый момент на автограф-сессии, мне подарили вот такую вот книжку (показывает обложку на видео – sports.ru).

Не буду показывать, что там написано – это очень сокровенное. Но ради таких писем, ради таких моментов я нахожу какую-то мотивацию для себя кататься дальше и радовать вас, дорогие зрители. Поэтому всех люблю, всех целую, всем хорошего вечера», – сказала Загитова в видео для телеграм-канала.

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55 комментариев

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PerfectSvendsen
Алина. Не лги хотя бы самой себе: мотивацию ты находишь в деньгах, и только в них. На свои пафосные вычурные хотелки
+42
-20
+22
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Tatuana
Алине и всей команде"Спящая красавица" спасибо за радость,которую вы доставляете зрителям
+16
-5
+11
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Justme
Недавно прочел мудрое изречение:
"Когда не могут переплюнуть, стараются оплевать"
+18
-7
+11
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Dinara V
Алина катайся сколько душа просит на радость нам ! Любим тебя !
+18
-8
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Татьяна Макарова
А зачем нужна мотивация чтобы кататься в шоу? Там исключительно за деньги катаются. Вот и вся мотивация.
+19
-10
+9
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BelkinIP
Алина классная. Просто классная.
+15
-6
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Ливия
То есть для катания в шоу тоже мотивацию нужно искать?
+18
-12
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Amneris
Мне вот интересно, а кто раскупает билеты на эти убогие шоу с примитивным музыкальным сопровождением и недохорегографией от Навки и Рудковской? Я понимаю, Загитова/Валиева/Щербакова прекрасны, но как спортсменки на соревновательном льду, показывающие свой максимум. Или если уж на то пошло, выступающие в классных показательных программках.

Кому-то реально нравятся эти два притопа/три прихлопа и вместо билета на классический балет люди идут восхищаться нарезками под Киркорова?
+14
-8
+6
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Lana-shu
Ответ Olga.t
Ну что это за постоянное обращение "ребят". И постоянные воздушные поцелуйчики в конце тоже не айс.
А что не так? Она обращается исключительно к своим болельщикам.
+9
-3
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juliamart
Ответ Надежда Маркова
Запомните! денег никогда не бывает много, это единственная мотивация, она и так катается уже только в свое удовольствие, ничего особого в ее катании нет, все одно и то же и некачественного исполнения, прыжки давно почили.
А если не запомню, судя по всему, убьёте...
+6
-1
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BelkinIP
Мне давно за 50, и мы в редакции постоянно обращаемся друг к другу "ребят". В спорте видимо тоже так. Нормально. Нашли к чему придраться.
+12
-7
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Lana-shu
Ответ Татьяна Макарова
А зачем нужна мотивация чтобы кататься в шоу? Там исключительно за деньги катаются. Вот и вся мотивация.
Вы, наверное и здесь пишите исключительно за деньги.
+10
-6
+4
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Мира2024
Там, где Алина, там успех!
Удачи всегда и во всем, родная наша свояЗагитова!
+17
-13
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Вадим Калинин
Ответ Justme
Недавно прочел мудрое изречение: "Когда не могут переплюнуть, стараются оплевать"
"Когда не могут переплюнуть, стараются оплевать". Так и есть. Завистникам и ненавистникам остается лишь мечтать и грезить о успешности Алины...
+8
-4
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juliamart
Деньги не могут быть единственной мотивацией, тем более, если их и так полно. Алиночка, катайся с удовольствием, это ты делаешь потрясающе!
+9
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IrinaVS
Ответ Надежда Маркова
Врушка и хитруля. катается ради денег. Почему же она не нашла мотивацию продолжать соревноваться. Раздобрела на легких харчах, такая мощная, платье спящей красавицы вот-вот треснет по швам.
Алина очень худенькая и отлично прыгает, недавно выкладывали совместный прыжок с Ковтуном.
+4
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IrinaVS
Три дня подряд полный аншлаг на шоу! Алине и всей команде Навка-шоу желаю успешных выступлений и благодарных зрителей.
+7
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Olga.t
Ну что это за постоянное обращение "ребят".
И постоянные воздушные поцелуйчики в конце тоже не айс.
+17
-14
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Надежда Маркова
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Врушка и хитруля. катается ради денег. Почему же она не нашла мотивацию продолжать соревноваться. Раздобрела на легких харчах, такая мощная, платье спящей красавицы вот-вот треснет по швам.
+9
-7
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Надежда Маркова
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ juliamart
Деньги не могут быть единственной мотивацией, тем более, если их и так полно. Алиночка, катайся с удовольствием, это ты делаешь потрясающе!
Запомните! денег никогда не бывает много, это единственная мотивация, она и так катается уже только в свое удовольствие, ничего особого в ее катании нет, все одно и то же и некачественного исполнения, прыжки давно почили.
+8
-6
+2
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девочкитакиедевочки
Ответ Amneris
Мне вот интересно, а кто раскупает билеты на эти убогие шоу с примитивным музыкальным сопровождением и недохорегографией от Навки и Рудковской? Я понимаю, Загитова/Валиева/Щербакова прекрасны, но как спортсменки на соревновательном льду, показывающие свой максимум. Или если уж на то пошло, выступающие в классных показательных программках. Кому-то реально нравятся эти два притопа/три прихлопа и вместо билета на классический балет люди идут восхищаться нарезками под Киркорова?
Раскупают, потому что на шоу Авера почему то не раскупают. Закон природы: где то убывает, а где то пребывает
+6
-4
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Мира2024
Ливия. вы задаёте вопрос, при этом отправив болельщиков Алины в ч/с, не совсем честная позиции, ну да ладно, отвечу так:
Конечно, это те же тренировки, часто по ночам или вы думаете, раз и всё готово для шоу? Никаких усилий не надо прикладывать, чтобы зрителя заинтересовать?
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AllaS
Ответ Татьяна Макарова
А зачем нужна мотивация чтобы кататься в шоу? Там исключительно за деньги катаются. Вот и вся мотивация.
Высшие Спортивные достижения тоже превращаются в очень значимые гонорары .
Шоу это работа, в театре актеры служат и мы приходим на спектакли награждаем их аплодисментами , цветами идёт обмен энергетикой и это очень важно .
Так и на ледовых шоу. А на Алину, как на Приму Аншлаги во всех городах Страны. На ее спектаклях обмен положительной энергетикой и прямо-таки заряд энергией проходит , как видно из очень многих отзывов восхищенных зрителей.
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Тихонида
Вот это и есть настоящая популярность, когда третий день подряд солд-аут , а не голосовалки всякие)
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IrinaVS
Любому артисту всегда приятно выступать при полных залах, Алина поблагодарила зрителей, приятно, что она ценить и уважает своих поклонников.
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