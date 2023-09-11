Алина Загитова рассказала, что мотивирует ее кататься дальше.

Сейчас олимпийская чемпионка по фигурному катанию участвует в ледовых шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», которое проходит в Сочи с 20 июня по 30 сентября.

«Ну что, ребят, у нас прошло шоу. Уже третий день подряд у нас солд-аут, что не может меня не радовать, потому что при такой поддержке реально легче кататься, видеть эти живые эмоции людей, которым нравится то, что мы делаем.

Поэтому спасибо, что приходите, и, конечно же, жду вас снова на наших сказках. Сегодня был очень яркий и милый момент на автограф-сессии, мне подарили вот такую вот книжку (показывает обложку на видео – sports.ru).

Не буду показывать, что там написано – это очень сокровенное. Но ради таких писем, ради таких моментов я нахожу какую-то мотивацию для себя кататься дальше и радовать вас, дорогие зрители. Поэтому всех люблю, всех целую, всем хорошего вечера», – сказала Загитова в видео для телеграм-канала.

Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS