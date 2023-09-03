«Что делать, если нос чешется в маске?» Первый канал показал тренировку Загитовой в фехтовании

Теги сборная России Первый канал видео женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Первый канал показал тренировку Алины Загитовой в фехтовании.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетила Центр фехтования Ильгара Мамедова.

В июле Загитова участвовала в показательном поединке против двукратной олимпийской чемпионки в командной шпаге Карины Азнавурян.

Фигурный хаос в «Лужниках»: победа Загитовой в фехтовании (с третьей попытки), наряд-провокация Трусовой – все закончилось давкой

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Natalia Shkurina
Ответ Gemma157
Прям человек-оркестр: каждую неделю новое хобби. Уже и Бузову обогнала, осталось только в космос слетать и в депутаты ☝
Гемма, ну даже если сделать скидку на вашу предвзятость... Объясните, кому мешают эти новые хобби? Что такого ужасного делает Алина, постигая азы фехтования?)
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana-shu
Ответ закрыт по беспределу
Спортс любит контрасты. Например, запостить изящную, грациозную интеллигентную Анюту, а затем по соседству запилить такое вот.
Да, почувствуйте разницу. Фоточки из тк и промо от первого. Действительно контраст.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Плохая
Алина с её физическими данными, трудолюбием и чемпионским характером могла бы иметь успехи во многих видах спорта.
+18
-8
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птичка певчая
Здесь не просто хобби, как утверждают некоторые, а контрактные обязательства . Работа на 1 канале, видимо, продолжается. Не зря же такая волна против Алины была. Молодец Алина! Промка -огонь.
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana-shu
Ответ Bartez1986
Комментарий скрыт
Бедный футболер, топай мяч гонять.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Verysia
Красавица и прилежная ученица!
+18
-10
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Зарипова
Ответ закрыт по беспределу
Спортс любит контрасты. Например, запостить изящную, грациозную интеллигентную Анюту, а затем по соседству запилить такое вот.
Ну так идите смотреть свою пай девочку интеллигентную Анечку. Что у "плохой " Загитовой ошиваться . Смотрю тут всем медом намазоно и одни и те же лица
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЮИ
Ответ Natalia Shkurina
Гемма, ну даже если сделать скидку на вашу предвзятость... Объясните, кому мешают эти новые хобби? Что такого ужасного делает Алина, постигая азы фехтования?)
Популяризирует этот прекрасный вид спорта!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FS.Nika1
Ответ Gemma157
Прям человек-оркестр: каждую неделю новое хобби. Уже и Бузову обогнала, осталось только в космос слетать и в депутаты ☝
В космос уже отправляли , правда только другую фигуристку ) А Алине и на Земле неплохо живётся 😏☺️
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николетта555
Умница и красавица! Успехов Алине во всех начинаниях.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Зарипова
Ответ Tresk2
Уберите Загитову из медиапространства. Это мешает её учёбе в университете. И так у неё в голове пусто.
Алине ничего не мешает. Это она вам мешает и вашим феечкам . Не дождетесь
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Зарипова
Ответ Gemma157
Ей бы в универе прилежно учиться..
Самая главная фанатка Алины тут как тут
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Птичка певчая
Ответ закрыт по беспределу
Спортс любит контрасты. Например, запостить изящную, грациозную интеллигентную Анюту, а затем по соседству запилить такое вот.
Любуйтесь на грацию, запечатленную на свадьбе, а болельщики Алины с удовольствием будут смотреть на Алину, популяризирующую на 1 канале разные виды спорта.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Verysia
Красавица и прилежная ученица!
Ей бы в универе прилежно учиться..
+17
-15
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Зарипова
Ответ Gemma157
Во-первых, это бессмысленно. Во-вторых, это просто пиар, можно и без камер тихо обучаться если действительно интересно. Но нет надо на первом канале светиться. В-третьих, внимание надо уделять настоящим фехтовальшицам, а не всяким охотницам за хайпом..
Гемма, у Алины контракт с первым каналом. Ещё много выйдет разных промо . Так что крепитесь . Она теперь долго будет на главном канале страны.
Скоро и съемки промо по боксу выйдут
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Natalia Shkurina
Ответ Gemma157
Во-первых, это бессмысленно. Во-вторых, это просто пиар, можно и без камер тихо обучаться если действительно интересно. Но нет надо на первом канале светиться. В-третьих, внимание надо уделять настоящим фехтовальшицам, а не всяким охотницам за хайпом..
То есть промо-ролик делает Первый канал, но Алине не надо там светиться 🤦 Логика железная)) А, что, Гемма, в нашей жизни вообще имеет смысл?))))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хорошее Настроение
Видимо это переросло в увлечение. Здорово собственно. Довольно красивый, я бы даже сказала какой то благородный вид спорта
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Маунтбаттен
Ответ Tresk2
Уберите Загитову из медиапространства. Это мешает её учёбе в университете. И так у неё в голове пусто.
а у тебя полно?:)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фира Фасхутдинова
Хеммочка, на соседней ветке одну девочку отправляют в ОКР и ФФКР. Оттуда и в депутаты прямая дорогА.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий