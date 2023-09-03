«Что делать, если нос чешется в маске?» Первый канал показал тренировку Загитовой в фехтовании
Первый канал показал тренировку Алины Загитовой в фехтовании.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетила Центр фехтования Ильгара Мамедова.
В июле Загитова участвовала в показательном поединке против двукратной олимпийской чемпионки в командной шпаге Карины Азнавурян.
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