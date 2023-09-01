Тарасова о том, что Трусова не выступит на контрольных прокатах: «Думаю, это конец ее карьере. Очень жаль, потому что она ничего еще не показала»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Александра Трусова контрольные прокаты Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Александра Трусова завершила карьеру.

Серебряный призер Олимпиады-2022 не выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 16-17 сентября в Москве.

«Я думаю, что это конец ее карьере. Она уже год пропустила. Очень жаль, потому что она молодой человек и ничего еще не показала. Не раскрылась, конечно», – сказала заслуженный тренер СССР.

Где твои крылья, которые нравились мне? Без четверных Трусова неинтересна даже самой себе

Саша Трусова – все? Не хочет больше соревноваться, и у нее на это 5 причин

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Настя 999
Ну да, подумаешь, всего-то 5 четверных в одной программе - какие пустяки!
Трусова - в любом случае оставила огромный след в фк, фактически она и её упрямство двигало женскую одиночку прямиком в космос. Она была первопроходцем, который показывал всем остальным: "Эй! Смотрите, это реально!"
Как легко ТАТ и бомонд в целом обесценивают чужой труд.
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслана Кемерова
Серебро ОИ. Совсем ничего, действительно.
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skyolker
Да как они уже задрали....если нет олимпийской золотой медали, то все, спортсмен - не спортсмен. Медали со всех ГС, куча мировых рекордов...Она сделала для женской фигурки за последние годы больше, чем кто либо из спортсменок.
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olya Ru
Такое ощущение, что ТА 24/7 сидит на телефоне… заберете уже у нее кто-нибудь его, пожалуйста 😭
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктория Китаева
С каждой новостью всё противнее и противнее читать ответы ТАТ. Для неё серебро ОИ, куча мировых рекордов = ничего не показала.....
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nina1212
отстаньте от ТАТ, она пожилая больная женщина, еще звонят видимо рано утром. Ее мнение меняется каждые 5 минут, потому что здоровье слабое, частые перепады настроения
Вы журналисты сами же ей вредите, в ее сторону один негатив льется. Она уважаемый тренер, но уже сама не отвечает за свои слова
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Verysia
Конечно, у нас каждая вторая фигуристка - серебряный призёр ОИ, ничего не показала🤔
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elena Grishanova
Ну, "сильна" ТАТ! Ничего не показала, серебряный призёр ОИ в личке! Исполнившая впервые из женщин 5 квадов на ОИ! И вряд ли это кто то в ближайшие годы повторит. Сильна по набросам и розжигу! Так то, не Сашина фанатка, но как не отдать должное!))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gala Tsintsadze
5 квадов - это шутка? к словам, что ничего не показала.
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Екатерина Куракулова
С ней всё нормально?
Одуреть просто, это Трусова ничего не показала, не раскрылась? Просто 🤦🏻‍♀️
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Руслана Кемерова
Серебро ОИ. Совсем ничего, действительно.
Этого мало для такого таланта как Саша.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
Саша как раз и раскрылась и все показала,а то что не удалось ЧМ и ОИ выиграть то тут уже так обстоятельства сложились
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Семёновна
Уважаемая Татьяна Анатольевна! Сотни тысяч юных фигуристок в мире никогда, повзрослев, не покажут и не достигнут того, что сумела Саша! Никогда не попадут на ГС, в книгу рекордов Гиннесса, не завоюют медали с ЧЕ, ЧМ и ОИ! К сожалению, никогда. А Саше покорилось то, что покорилось! И эти рекорды, и эти медали - её богатство, на достижение которого положена целая жизнь: с малышкого возраста и до 17-ти с лишним лет. Так что, показала она очень много, а Вы говорите: ничего! Не правы Вы, Татьяна Анатольевна!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elzakun
гспд, можно уже просто перестать звонить Тарасовой, это такое позорище каждый раз. По ее комментариям вообще ощущение, что фк наше такой дворовый спорт и никто в нем ничего не стоит и ничего не показал, не понятно только за что медали у людей.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аня
Ответ Виктория Китаева
С каждой новостью всё противнее и противнее читать ответы ТАТ. Для неё серебро ОИ, куча мировых рекордов = ничего не показала.....
Для неё Женя с серебром сделала для ФК больше, чем Саша с пятью рекордами в книге рекордом Гинесса
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дружба11
Я надеюсь,что Саша вернется, мне бы этого хотелось,ну пропуск и пропуск.
Саня возвращайся,если захочешь, твой прыжковый талант никуда не ушел,а вес сбалансируешь и с организмом справишься.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Noname999
Конечно, хотелось бы видеть Сашу взрослой спортсменкой, да хотя бы с тройными, смотреть, как она развивается, раскрывается в новых постановках... Но все равно она уже сделала очень много, весь мир наблюдал за нашей уникальной девочкой, как она покоряет квады. Эх, надежда только на разбан видимо теперь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Внукова
Ответ nina1212
отстаньте от ТАТ, она пожилая больная женщина, еще звонят видимо рано утром. Ее мнение меняется каждые 5 минут, потому что здоровье слабое, частые перепады настроения Вы журналисты сами же ей вредите, в ее сторону один негатив льется. Она уважаемый тренер, но уже сама не отвечает за свои слова
так пусть звонят, чтобы все знали, что уважаемый когда-то тренер несет чушь. И не только в адрес Александры.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ad notam
Татьяна свет Анатольевна иногда говорит странные вещи, но надо отдать ей должное всегда искренно. Не льстит и не хейтит. IMHO
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vanessa2021
ТАТ теперь некого будет на прокатах об. г. аживать.

Помню прошлогодние ОП, Саша тогда прекрасно в плане презентации откатала КП. Ну да, была ошибка на каскаде. Так это ОП и там все девочки завалили в плане техники...ктото вообще без каскадов катала.

ТАТ про прокат именно Саши сказала только про ошибки .. Как же противна такая предвзятость.

ПС: прокат Саши с прошлогоднего КП имеет больше миллиона просмотров, в отличии от других. Всем понравилось, кроме Тат.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
scorp19
Серебро олимпиады.
Бабка: ничего не показала.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
Трусова - величина в ФК. ОЧ-ки были и еще будут, но такой сумасшедший технический уровень неизвестно повторит или улучшит еще хоть кто нибудь.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина С
Уважаю Татьяну Атольевну, но складывается впечатление, что она говорит о какой-то другой Трусовой! Очень неприятно слышать такое от мэтра ФК.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большое Путешествие Рузика
Ответ Olya Ru
Такое ощущение, что ТА 24/7 сидит на телефоне… заберете уже у нее кто-нибудь его, пожалуйста 😭
Ну а что ей ещё делать? Семьи нет. Вся жизнь - это ФК. Вот и комментирует и по делу, и без дела. Я вот перестала реагировать на неё. Говорит и говорит.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Иванова
Саше нужно исправить ситуацию и показать желающим большую надувную фигу) Помимо квадов, она показала характер.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий