Тарасова о том, что Трусова не выступит на контрольных прокатах: «Думаю, это конец ее карьере. Очень жаль, потому что она ничего еще не показала»
Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Александра Трусова завершила карьеру.
Серебряный призер Олимпиады-2022 не выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 16-17 сентября в Москве.
«Я думаю, что это конец ее карьере. Она уже год пропустила. Очень жаль, потому что она молодой человек и ничего еще не показала. Не раскрылась, конечно», – сказала заслуженный тренер СССР.
Где твои крылья, которые нравились мне? Без четверных Трусова неинтересна даже самой себе
Саша Трусова – все? Не хочет больше соревноваться, и у нее на это 5 причин
Трусова - в любом случае оставила огромный след в фк, фактически она и её упрямство двигало женскую одиночку прямиком в космос. Она была первопроходцем, который показывал всем остальным: "Эй! Смотрите, это реально!"
Как легко ТАТ и бомонд в целом обесценивают чужой труд.
Вы журналисты сами же ей вредите, в ее сторону один негатив льется. Она уважаемый тренер, но уже сама не отвечает за свои слова
Одуреть просто, это Трусова ничего не показала, не раскрылась? Просто 🤦🏻♀️
Саня возвращайся,если захочешь, твой прыжковый талант никуда не ушел,а вес сбалансируешь и с организмом справишься.
Помню прошлогодние ОП, Саша тогда прекрасно в плане презентации откатала КП. Ну да, была ошибка на каскаде. Так это ОП и там все девочки завалили в плане техники...ктото вообще без каскадов катала.
ТАТ про прокат именно Саши сказала только про ошибки .. Как же противна такая предвзятость.
ПС: прокат Саши с прошлогоднего КП имеет больше миллиона просмотров, в отличии от других. Всем понравилось, кроме Тат.
Бабка: ничего не показала.