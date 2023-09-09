Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри, Грин и Парсонс, Ташлерова и Ташлер выступят с ритм-танцами
9 сентября дуэты выйдут на лед с ритм-танцами на турнире Lombardia Trophy.
Lombardia Trophy
Бергамо, Италия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 13:40 по московскому времени.
Первая разминка
1. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
2. Наталия Паллу-Невес – Жайин Панесар (Бразилия)
3. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
4. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)
5. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Вторая разминка
6. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия)
7. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
8. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
9. Джорджа Галимберти – Маттео Либассе Манделли (Италия)
10. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
Третья разминка
11. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия)
12. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
13. Шариз Маттей – Макс Либерс (Германия)
14. Оливия Оливер – Филип Бояновский (Польша)
15. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Губанова, Куракова, Кагияма, Пулкинен, Гиньяр и Фаббри, Конти и Мачии
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