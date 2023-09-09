Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри, Грин и Парсонс, Ташлерова и Ташлер выступят с ритм-танцами

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9 сентября дуэты выйдут на лед с ритм-танцами на турнире Lombardia Trophy.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 13:40 по московскому времени.

Первая разминка

1. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

2. Наталия Паллу-Невес – Жайин Панесар (Бразилия)

3. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

4. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)

5. Шарлен ГиньярМарко Фаббри (Италия)

Вторая разминка

6. Мария София Пухерова – Никита Лысак (Словакия)

7. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

8. Мария КазаковаГеоргий Ревия (Грузия)

9. Джорджа Галимберти – Маттео Либассе Манделли (Италия)

10. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)

Третья разминка

11. Лея Доцци – Пьетро Папетти (Италия)

12. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)

13. Шариз Маттей – Макс Либерс (Германия)

14. Оливия Оливер – Филип Бояновский (Польша)

15. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Губанова, Куракова, Кагияма, Пулкинен, Гиньяр и Фаббри, Конти и Мачии

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