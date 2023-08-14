Губанова, Куракова, Грассль, Кагияма, Риццо, Гиньяр и Фаббри, Конти и Мачии выступят на турнире Lombardia Trophy
Стало известно, что из фигуристов заявлен на турнир Lombardia Trophy.
Турнир пройдет с 8 по 10 сентября в итальянском Бергамо.
На соревнованиях выступят Анастасия Губанова, Екатерина Куракова, Хана Йошида, Нина Петрыкина, Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Юма Кагияма, Ника Эгадзе, Эндрю Торгашев, Камден Пулкинен, Сара Конти – Никколо Мачии, Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини, Мария Казакова – Георгий Ревия, Кэролин Грин – Майкл Парсонс, Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри и другие.
Полный список участников представлен на сайте ISU.
У дев интересно посмотеть на Нину. У парней - на итальяцев и Юму. В танцах надеюсь на хорошие постановки у Маши и Георгия.