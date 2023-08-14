Губанова, Куракова, Грассль, Кагияма, Риццо, Гиньяр и Фаббри, Конти и Мачии выступят на турнире Lombardia Trophy

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Стало известно, что из фигуристов заявлен на турнир Lombardia Trophy.

Турнир пройдет с 8 по 10 сентября в итальянском Бергамо.

На соревнованиях выступят Анастасия Губанова, Екатерина Куракова, Хана Йошида, Нина Петрыкина, Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Юма Кагияма, Ника Эгадзе, Эндрю Торгашев, Камден Пулкинен, Сара Конти – Никколо Мачии, Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини, Мария Казакова – Георгий Ревия, Кэролин Грин – Майкл Парсонс, Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри и другие. 

Полный список участников представлен на сайте ISU. 

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7 комментариев

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Heopsa
Эх, какое противостояние Куракова-Губанова-Петрыкина.
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Katerina Sunny
Незаметно подкралось начало сезона и в Европе.
У дев интересно посмотеть на Нину. У парней - на итальяцев и Юму. В танцах надеюсь на хорошие постановки у Маши и Георгия.
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Katerina Sunny
В парах ещё Володин с Минервой и Мартин Бидар с новой партнёршей.
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Madame
Классные составы, особенно у парней. Будет кому побороться за победу. Даниэль, Маттео, Юма, может Пулкинен будет в ударе. Интересно посмотреть на новые программы.
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Katerina Sunny
В танцах из любопытного: пара, выступавшая на ЮГП за Великобританию, заявлена вроде как за Бразилию.
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galik55
За Нину Петрыкину, Маттео Риццо, Кагияму, Гиньяр Фаббри. За Даника и Настю тоже поболею
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