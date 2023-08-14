Губанова, Куракова, Грассль, Кагияма, Риццо, Гиньяр и Фаббри, Конти и Мачии выступят на турнире Lombardia Trophy

Стало известно, что из фигуристов заявлен на турнир Lombardia Trophy.

Турнир пройдет с 8 по 10 сентября в итальянском Бергамо.

На соревнованиях выступят , , , Нина Петрыкина, , , Юма Кагияма, Ника Эгадзе, Эндрю Торгашев, Камден Пулкинен, Сара Конти – Никколо Мачии, Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини, Мария Казакова – Георгий Ревия, Кэролин Грин – Майкл Парсонс, Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри и другие.

Полный список участников представлен на сайте ISU.