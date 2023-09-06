Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Губанова, Куракова, Кагияма, Пулкинен, Гиньяр и Фаббри, Конти и Мачии

Теги ISU танцы на льду пары мужское катание женское катание Lombardia Trophy расписание турниров Фигурное катание

С 8 по 10 сентября в итальянском Бергамо пройдет турнир Lombardia Trophy.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

8 сентября

Женщины, короткая программа

14.30

Мужчины, короткая программа

16.50

9 сентября

Танцы на льду, ритм-танец

13.40

Пары, короткая программа

16.15

Женщины, произвольная программа

18.20

10 сентября

Пары, произвольная программа

14.30

Мужчины, произвольная программа

16.40

Танцы на льду, произвольный танец

19.20

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Состав участников турнира – здесь.

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3 комментария

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Татьяна Вересова
Удачи Насте Губановой!
+4
0
+4
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galik55
За Петрокину и Губанову, Гиньяр и Фаббри
+2
0
+2
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Лия Романова
удачи всем
+1
0
+1
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