Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Губанова, Куракова, Кагияма, Пулкинен, Гиньяр и Фаббри, Конти и Мачии
С 8 по 10 сентября в итальянском Бергамо пройдет турнир Lombardia Trophy.
ISU Challenger
Lombardia Trophy
Бергамо, Италия
8 сентября
Женщины, короткая программа
14.30
Мужчины, короткая программа
16.50
9 сентября
Танцы на льду, ритм-танец
13.40
Пары, короткая программа
16.15
Женщины, произвольная программа
18.20
10 сентября
Пары, произвольная программа
14.30
Мужчины, произвольная программа
16.40
Танцы на льду, произвольный танец
19.20
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Состав участников турнира – здесь.
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