Татьяна Тарасова: «Трусова ничего не делает, чтобы выйти на соревнования. Очень и очень жаль, что она не имеет никакой ответственности»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о возможном завершении карьеры Трусовой.

Сегодня в СМИ появилась информация, что Александру Трусову перестали видеть в ЦСКА после возвращения с шоу Евгения Плющенко в Китае. Также сообщается, что фигуристка не планирует соревноваться в сезоне-2023/24.

– Думаю, что сейчас проблемы в ее голове! Она же сама решает, не тренер ее решает, выступать ей или тренироваться.

– Не кажется, что все плавно идет к завершению или приостановке карьеры?

– Она же перешла к другому тренеру, надо у нее спросить. Правда, повторюсь, Саша все решает сама. Видимо, для этого и переходила.

– Как оцените ее перспективы возможного возвращения на соревновательный уровень?

– Да какие перспективы?! Она уже год пропустила. Ей нужно работать. Я не говорю, что у нее нет перспектив, но чтобы восстановиться, нужно много и очень много работать. Она талантливый человек. И восстановить нужно все свои прыжки, которые у нее были.

– Но при таком подходе, как у нее, это возможно?

– Невозможно! Она ничего не делает для того, чтобы выйти на соревнования. Очень и очень жаль, что она не имеет никакой ответственности.

– Перед болельщиками и результатами?

– Перед федерацией, перед болельщиками, конечно. Она же получает зарплату.

– Да еще и при таком таланте.

– Да. Она же, повторюсь, получает зарплату и говорит, что закончит. Называется это так: что хочу, то и ворочу, – сказала заслуженный тренер СССР.

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20 комментариев

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Мурад Сабиев
Какое отношение к ответственности может иметь личное решение человека продолжать карьеру или нет? Она кому-то что-то должна?
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ЛисаАлиса78
И у Саши ответственности нет, да что ж такое
Надеюсь ей не надо перед всеми извиняться?
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Bella Lee
Остапа понесло
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Sinsilya
Зато какую ответственность имеет Тарасова выдавая токсичные комментария по поводу и без) уже не удивляе
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Е...С
Загитова не закончила, Медведева, Щербакова, Синицина, Кацалапов и т.д., но только Трусова - "что хочу, то и ворочу".
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Александр Скворцов
Всё идёт к окончанию спортивной карьеры. Нет мотивации к спорту. Теперь только шоу и личная жизнь. А на жизнь хватает!
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Delirium
Ответ Gilonjon862
Какая ответственность если её даже в сборной уже нет в этом году? Человеку познавшему международные старты нет смысла участвовать в местных договорнячках
Человеку, познавшему международные старты, местные нужны хотя-бы для того, чтобы тупо отобраться.
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Виктор Войнов
Она не имеет никакой мотивации
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Heopsa
ТАТ мобильный сегодня просто из рук не выпускает.
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Melnikov1968
При чем здесь ответственность? Она кому-то обещала выступать и тренироваться?
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Gilonjon862
Какая ответственность если её даже в сборной уже нет в этом году? Человеку познавшему международные старты нет смысла участвовать в местных договорнячках
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Shveddka
Ну не хочет она кататься!!!!!
Что ее теперь, расстрелять?
Зато не придется петь о возвращении и готовом сальхове весь цикл.
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MARG-la
Татьяне Анатольевне точно пора на покой от ФК. Что- то у нее с головой всё хуже и хуже. Печально.
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Viks
Отпрыгалась
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Роман Нестеренко
Ответ Мурад Сабиев
Какое отношение к ответственности может иметь личное решение человека продолжать карьеру или нет? Она кому-то что-то должна?
Ну, как бы, если про зарплату правда. То да, должна. Это ее работа.
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Katerina Sunny
Ответ Gilonjon862
Какая ответственность если её даже в сборной уже нет в этом году? Человеку познавшему международные старты нет смысла участвовать в местных договорнячках
Зачем вы так пишите? Следуя вашей логике, в том сезоне именно в них Саша и участвовала.
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