Татьяна Тарасова: «Трусова ничего не делает, чтобы выйти на соревнования. Очень и очень жаль, что она не имеет никакой ответственности»

Татьяна Тарасова высказалась о возможном завершении карьеры Трусовой.

Сегодня в СМИ появилась информация, что Александру Трусову перестали видеть в ЦСКА после возвращения с шоу Евгения Плющенко в Китае. Также сообщается, что фигуристка не планирует соревноваться в сезоне-2023/24.

– Думаю, что сейчас проблемы в ее голове! Она же сама решает, не тренер ее решает, выступать ей или тренироваться.

– Не кажется, что все плавно идет к завершению или приостановке карьеры?

– Она же перешла к другому тренеру, надо у нее спросить. Правда, повторюсь, Саша все решает сама. Видимо, для этого и переходила.

– Как оцените ее перспективы возможного возвращения на соревновательный уровень?

– Да какие перспективы?! Она уже год пропустила. Ей нужно работать. Я не говорю, что у нее нет перспектив, но чтобы восстановиться, нужно много и очень много работать. Она талантливый человек. И восстановить нужно все свои прыжки, которые у нее были.

– Но при таком подходе, как у нее, это возможно?

– Невозможно! Она ничего не делает для того, чтобы выйти на соревнования. Очень и очень жаль, что она не имеет никакой ответственности.

– Перед болельщиками и результатами?

– Перед федерацией, перед болельщиками, конечно. Она же получает зарплату.

– Да еще и при таком таланте.

– Да. Она же, повторюсь, получает зарплату и говорит, что закончит. Называется это так: что хочу, то и ворочу, – сказала заслуженный тренер СССР.