Илья Авербух: «Костомаров – прекрасный и великий, он будет большим мотиватором для многих людей»

Илья Авербух считает, что Роман Костомаров будет мотиватором для многих людей.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион в танцах на льду снимется в документальном сериале «Киборг», который рассказывает о жизни людей с протезами.

«Я с ним каждый день на связи. Рома – прекрасный и великий, конечно, он будет большим мотиватором для многих людей», – сказал Авербух.

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