Илья Авербух: «Костомаров – прекрасный и великий, он будет большим мотиватором для многих людей»

Теги Роман Костомаров Илья Авербух Фигурное катание

Илья Авербух считает, что Роман Костомаров будет мотиватором для многих людей.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион в танцах на льду снимется в документальном сериале «Киборг», который рассказывает о жизни людей с протезами.

«Я с ним каждый день на связи. Рома – прекрасный и великий, конечно, он будет большим мотиватором для многих людей», – сказал Авербух.

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3 комментария

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Татьяна Вересова
Роман находит постепенно ту нишу, в которой он может быть реально полезен людям. Это очень терапевтично, не чувствовать себя обузой, а понимать, что ты тоже что-то можешь и делаешь.
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Назар Игорь
Однако Авербух чувствует косвенную вину за то что человек стал полным инвалидом. Постоянно разливается соловьëм.
+2
-1
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Лия Романова
Авербух молодец с поддержкой. Можно сколь угодно иронизировать, а он делает
+1
-1
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