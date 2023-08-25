Костомаров поучаствует во всех шоу Авербуха «Письма любви» в Сочи до 30 августа

Теги Роман Костомаров Илья Авербух ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров примет участие во всех шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которые пройдут в Сочи до 30 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе шоу.

Ранее Костомаров, перенесший несколько ампутаций, впервые вышел на лед после болезни.

Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой💪

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7 комментариев

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Аленка_76
Хороший у них с Оксаной номер! До слез! Удачи!
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miladoc1
Зачем?!
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alexnew
Поучаствует тем, что выйдет на лед и поклонится зрителям?
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ZFG
Ответ alexnew
Поучаствует тем, что выйдет на лед и поклонится зрителям?
Ясно, что им нужны деньги после таких затрат. А внешне это будет выглядеть как преодоление. Авербуху тоже выгодно для успеха своих шоу ("Не было бы счастья, да несчастье помогло"). Шоу-бизнес!
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Док Аксель
Номер трогательный и поучительный для семейных пар. А для Оксаны и Романа это моральная и материальная поддержка участие в ледовом шоу.
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Дружба11
А просто так алчный изя им бабла не хочет отсыпать как за все шоу или они как роботы должны выходить и демонстрировать себя на каждом шоу, чтобы возвысить ЭГО авера)))
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