Костомаров поучаствует во всех шоу Авербуха «Письма любви» в Сочи до 30 августа

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров примет участие во всех шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которые пройдут в Сочи до 30 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе шоу.

Ранее Костомаров, перенесший несколько ампутаций, впервые вышел на лед после болезни.

Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой💪

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