Бестемьянова о Костомарове: «Участие в шоу – правильное решение, это поможет ему войти в ритм и встать через какое-то время на коньки»

Наталья Бестемьянова поддержала участие Романа Костомарова в шоу.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион в танцах на льду Костомаров, перенесший несколько ампутаций, будет участвовать в шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Оно проходит в Сочи до 30 августа.

«Я думаю, что участие в этих шоу правильное решение, это поможет ему войти в ритм и встать через какое-то время на коньки. Думаю, это и его цель, и цель организаторов шоу.

Это большое счастье, что у него есть такая возможность реализовывать себя в такой сложной ситуации», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду.

Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой💪

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