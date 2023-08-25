Бестемьянова о Костомарове: «Участие в шоу – правильное решение, это поможет ему войти в ритм и встать через какое-то время на коньки»

Теги Роман Костомаров Илья Авербух танцы на льду Наталья Бестемьянова ледовые шоу Фигурное катание

Наталья Бестемьянова поддержала участие Романа Костомарова в шоу.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион в танцах на льду Костомаров, перенесший несколько ампутаций, будет участвовать в шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Оно проходит в Сочи до 30 августа.

«Я думаю, что участие в этих шоу правильное решение, это поможет ему войти в ритм и встать через какое-то время на коньки. Думаю, это и его цель, и цель организаторов шоу.

Это большое счастье, что у него есть такая возможность реализовывать себя в такой сложной ситуации», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду.

Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой💪

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1 комментарий

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Дружба11
при всем уважении к Наталье, но что они все курят или пьют?)
какие коньки?
пусть благотворительностью занимается-подтягивает таких же людей как он сам,участвует в прогах реабилитации с теми у кого нету навок и изей-это благородно, а шоу при проблемах Романа это глумление-как над зрителем,так и над Романом
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