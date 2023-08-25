Максим Ставиский: «Когда Костомаров почувствует, что готов, вне всяких сомнений, встанет на коньки. Я в это искренне верю»

Максим Ставиский высказался об участии Романа Костомарова в ледовом шоу.

22 августа олимпийский чемпион вышел к зрителям в шоу в Сочи. В этом году Костомаров перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии.

«Рома вышел на лед, пока еще в кроссовках. Да, ему это тяжело дается в физическом плане – нужно привыкнуть, освоиться, чтобы не думать о том, что он не на своих ногах.

Но он молодец – учится, борется, а скоро будет осваивать и ручной протез. А что касается выхода на лед в коньках, не сомневаюсь, что когда-нибудь этот момент придет. Человек всю свою жизнь на коньках и никогда от этого не откажется.

К этому надо потихонечку идти. Когда он почувствует, что готов, вне всяких сомнений встанет на коньки. Я в это искренне верю. С нашей стороны, со стороны всех ребят могу сказать, что будем максимально ему помогать.

Его выход на лед был совместным решением Романа и Ильи. И это трогательный момент. Все зрители встают на ноги, половина зала плачет.

Мы все стоим за бортиком, все это видим, и каждый из нас воспринимает все происходящее близко к сердцу, у всех глаза на мокром месте. Без преувеличения можно сказать – мы вместе с ним, готовы всячески помогать», – сказал двукратный чемпион мира.

Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой💪