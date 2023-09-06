Косторная и Куница дебютировали с короткой программой на первенстве Москвы. Алена упала с тройного флипа и ошиблась на приземлении с выброса

Теги сборная России видео пары Георгий Куница Алена Косторная первенство Москвы Фигурное катание

Пара Алена Косторная – Георгий Куница впервые выступила на соревнованиях.

Сегодня фигуристы вне конкурса представили короткую программу на первенстве Москвы.

Косторная упала при исполнении тройного флипа и ошиблась на приземлении с выброса тройной риттбергер.

Видео: телеграм-канал Дмитрия Кузнецова

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82 комментария

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Ирина Ларина
А мне понравилось! Я тут Недавно критиковала их произволку)) А вот короткая уже неплоха. И Гоша даже больше Аленки понравился)
Растут ребята как пара! Молодцы!
Лишь бы запала хватило.
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ЛисаАлиса78
Для меня чудо, что Алёна вообще соревнуется, так ещё и в парном
Удачи ей и успехов!
+48
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Anisu
Мне кажется, что совсем неплохо. Видно, что проделана огромная работа, молодцы
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ретроградный меркурий
По-моему, здорово. Прыжки - бог бы с ним, дело наживное, форму наберут. А парности стало явно больше по сравнению с прошлым прокатом. Гоша немного раскрепостился, перестал гиперстраховаться и сразу другое визуальное впечатление от проката. Когда он будет уверен в Алёне как в партнёрше, пара заиграет по-новому. Есть потенциал. Очень понравилось вращение в середине программы, видно, что ребята уже начинают друг друга чувствовать.
Дорожка - извините, хрень какую-то им поставили. Она катается как-то вразнобой, да ещё и ребята её не выкатывают, а докатывают - скорей бы уж конец программы.
Выброс просто сумасшедший по высоте, Алёна безбашенная.
Продолжаем с большим интересом наблюдать за прогрессом пары.
+40
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+32
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Татьяна Вересова
Какое же удовольствие смотреть на Алёну на льду!
Ребятам поменьше болеть, набирать форму и выступить ещё лучше на ОП
+36
-4
+32
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Лия Романова
вполне рабочий прокат, пусть и с ошибками. Удачи им завтра в ПП
+31
-3
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Lina Dzhanibek
Самая ожидаемая пара сезона, надеюсь со временем будет фейерверк
+30
-3
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smoky eyes
Ой, мне прямо очень! Когда ушли Ксюша Столбова с Фёдором , место секси пары стало вакантным)). Ребята прямо заявили - вот они мы. И видно, что трудятся много, что получают от процесса удовольствие. Наблюдать будет точно интересно. Удачи.
+32
-5
+27
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фынский аксель
Прогресс большой. Удачи ребятам.
+30
-4
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Stigmata
Под конец у Алёны как будто силы совсем кончились. Но Кузнецов пишет, что ребята болели и форма не лучшая. Понравилась амплитуда у выброса, несмотря на степаут. И пролет, и высота хорошие, качественные. Падение с флипа - надеюсь, случайность, потеряла чувство прыжка и оно вернётся. К/К молодцы, в общем, и тренеры их тоже. Удачи и здоровья)
+22
-1
+21
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angelbf@mail.ru
Гоша так обеспокоенно посмотрел когда Алена с флипа свалилась. А выброс то какой классный был, жаль не выехала
+23
-2
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Аленка_76
Программа хорошая,осталось только вкатать.
Удачи завтра в ПП
+20
-1
+19
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Мила Расковалова
Бесстрашная Алена! Успехов ребятам, программа то классная
+20
-2
+18
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Анастасия Платонова
Ответ Ирина Ларина
А мне понравилось! Я тут Недавно критиковала их произволку)) А вот короткая уже неплоха. И Гоша даже больше Аленки понравился) Растут ребята как пара! Молодцы! Лишь бы запала хватило.
Не то, чтобы больше Алёнки, конечно, но прогресс у Гоши очевиден 👍
+18
-1
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Мила Расковалова
Главное чтоб без травм,удачи в дальнейших выступлениях.
+16
0
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Allairina
Алёне и Гоше удачи, здоровья! Надеюсь, что вкатают, получше будет уже на ОП! Очень жду!
+16
-1
+15
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Veronika spuria
Ребята скатываются, становятся парниками, виден прогресс. Удачи им!
+16
-1
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Olga Krayz
С дебютом Алёну и Георгия! Это только начало.
+15
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Елена Спирина
Потренируются еще и результат не заставит себя ждать. А программа понравилась
+17
-2
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Ягун Ягунини
Думал, что будет хуже. Да, ошибок много, но есть и положительные моменты. В поддержки Алена достаточно уверенно заходит, и вращение почти параллельным получилось. Гораздо более опытные пары на вращении часто расходятся.
Ну и скольжение и выразительность Алены никуда не делись.
+17
-2
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Allairina
Ответ Аленка_76
Программа хорошая,осталось только вкатать. Удачи завтра в ПП
А они завтра еще и произвольную же катают! Спасибо, что написали. Ах, удачи им! 🙏
+15
0
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Аврора кубик
Время еще есть, до выхода на соревновательный лед)) проведут работу над ошибками и все будет хорошо))
+14
-1
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Anna Stefan
Мне программа понравилась. И пара выглядит красиво, хоть ещё и нескатанная.
+14
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Anna Stefan
Ответ angelbf@mail.ru
Гоша так обеспокоенно посмотрел когда Алена с флипа свалилась. А выброс то какой классный был, жаль не выехала
Мне показалось, что чуть не бросился её поднимать)))
+13
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Аленка_76
Ответ Анастасия Платонова
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Алёнка соберётся, я думаю. Может, действительно, просто чувствует себя неважно.
Они после болезни
+13
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