Косторная и Куница дебютировали с короткой программой на первенстве Москвы. Алена упала с тройного флипа и ошиблась на приземлении с выброса
Пара Алена Косторная – Георгий Куница впервые выступила на соревнованиях.
Сегодня фигуристы вне конкурса представили короткую программу на первенстве Москвы.
Косторная упала при исполнении тройного флипа и ошиблась на приземлении с выброса тройной риттбергер.
Видео: телеграм-канал Дмитрия Кузнецова
Растут ребята как пара! Молодцы!
Лишь бы запала хватило.
Удачи ей и успехов!
Дорожка - извините, хрень какую-то им поставили. Она катается как-то вразнобой, да ещё и ребята её не выкатывают, а докатывают - скорей бы уж конец программы.
Выброс просто сумасшедший по высоте, Алёна безбашенная.
Продолжаем с большим интересом наблюдать за прогрессом пары.
Ребятам поменьше болеть, набирать форму и выступить ещё лучше на ОП
Удачи завтра в ПП
Ну и скольжение и выразительность Алены никуда не делись.