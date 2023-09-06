Косторная и Куница дебютировали с короткой программой на первенстве Москвы. Алена упала с тройного флипа и ошиблась на приземлении с выброса

Пара Алена Косторная – Георгий Куница впервые выступила на соревнованиях.

Сегодня фигуристы вне конкурса представили короткую программу на первенстве Москвы.

упала при исполнении тройного флипа и ошиблась на приземлении с выброса тройной риттбергер.

Видео: телеграм-канал Дмитрия Кузнецова