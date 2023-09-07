Lombardia Trophy. Кагияма, Эгадзе, Пулкинен, Торгашев, Йошиока выступят с короткими программами
8 сентября фигуристы покажут короткие программы на турнире Lombardia Trophy.
Lombardia Trophy
Бергамо, Италия
Мужчины
Короткая программа
Начало – 16:50 по московскому времени.
Первая разминка
1. Ландри ле Ме (Франция)
2. Камден Пулкинен (США)
3. Арлет Леванди (Эстония)
4. Никита Старостин (Германия)
Вторая разминка
5. Милош Витковский (Польша)
6. Андрей Кокура (Украина)
7. Георгий Рештенко (Чехия)
8. Юма Кагияма (Япония)
Третья разминка
9. Ника Эгадзе (Грузия)
10. Макар Сунцев (Финляндия)
11. Нозому Йошиока (Япония)
12. Эндрю Торгашев (США)
13. Корнел Витковский (Польша)
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Губанова, Куракова, Кагияма, Пулкинен, Гиньяр и Фаббри, Конти и Мачии
Юме удачи!