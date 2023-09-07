Lombardia Trophy. Кагияма, Эгадзе, Пулкинен, Торгашев, Йошиока выступят с короткими программами

Теги результаты сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Германии сборная Чехии сборная Финляндии сборная Украины мужское катание сборная Эстонии Lombardia Trophy сборная Грузии ISU Challenger сборная Польши Эндрю Торгашев Камден Пулкинен Юма Кагияма Никита Старостин Ника Эгадзе Нозому Йошиока Макар Сунцев Арлет Леванди Георгий Рештенко Ландри Ле Ме Фигурное катание

8 сентября фигуристы покажут короткие программы на турнире Lombardia Trophy.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Мужчины

Короткая программа

Начало – 16:50 по московскому времени.

Первая разминка

1. Ландри ле Ме (Франция)

2. Камден Пулкинен (США)

3. Арлет Леванди (Эстония)

4. Никита Старостин (Германия)

Вторая разминка

5. Милош Витковский (Польша)

6. Андрей Кокура (Украина)

7. Георгий Рештенко (Чехия)

8. Юма Кагияма (Япония)

Третья разминка

9. Ника Эгадзе (Грузия)

10. Макар Сунцев (Финляндия)

11. Нозому Йошиока (Япония)

12. Эндрю Торгашев (США)

13. Корнел Витковский (Польша)

Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Губанова, Куракова, Кагияма, Пулкинен, Гиньяр и Фаббри, Конти и Мачии

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1 комментарий

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Katerina Sunny
Ну вот, у итальянцев нет своих парней.
Юме удачи!
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