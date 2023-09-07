Гран-при среди юниоров. Метелкина и Берулава, Дерошер и Трэшер, Флорес и Ванг покажут произвольные программы

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8 сентября пары выступят с произвольными программами на этапе юниорского Гран-при.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Стамбул, Турция

Пары

Произвольная программа

Начало – 14:20 по московскому времени, прямая трансляцияютуб-канал ISU Junior Grand Prix.

Первая разминка

1. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия)

2. Инес Моудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания)

3. Анастасия Стеблянка – Лукас Гнайдинг (Германия)

4. Адель Женг – Энди Денг (США)

Вторая разминка

5. Оливия Флорес – Люк Ванг (США)

6. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция)

7. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)

8. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

Положение после короткой программы

1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 67,92

2. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 54,85

3. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 49,52

4. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция) – 47,83

5. Адель Женг – Энди Денг (США) – 42,19

6. Анастасия Стеблянка – Лукас Гнайдинг (Германия) – 36,21

7. Инес Моудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания) – 34,25

8. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия) – 32,86

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Стамбуле

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