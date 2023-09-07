Гран-при среди юниоров. Метелкина и Берулава, Дерошер и Трэшер, Флорес и Ванг покажут произвольные программы
8 сентября пары выступят с произвольными программами на этапе юниорского Гран-при.
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Стамбул, Турция
Пары
Произвольная программа
Начало – 14:20 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU Junior Grand Prix.
Первая разминка
1. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия)
2. Инес Моудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания)
3. Анастасия Стеблянка – Лукас Гнайдинг (Германия)
4. Адель Женг – Энди Денг (США)
Вторая разминка
5. Оливия Флорес – Люк Ванг (США)
6. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция)
7. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)
8. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
Положение после короткой программы
1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 67,92
2. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 54,85
3. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 49,52
4. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция) – 47,83
5. Адель Женг – Энди Денг (США) – 42,19
6. Анастасия Стеблянка – Лукас Гнайдинг (Германия) – 36,21
7. Инес Моудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания) – 34,25
8. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия) – 32,86
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