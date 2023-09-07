Гран-при среди юниоров. Педерсен и Чен, Пинчук и Погорелов, Алиева и Баршак выступят с ритм-танцами
8 сентября дуэты представят ритм-танцы на этапе юниорского Гран-при в Стамбуле.
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Стамбул, Турция
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU Junior Grand Prix.
Первая разминка
1. Луиза Дюпра – Таори Таддеи-Дюг (Франция)
2. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)
3. Элишка Закова – Филип Менцль (Чехия)
4. Мария Алиева – Егор Баршак (Грузия)
Вторая разминка
5. Ева Шелаева – Иван Соловьев (Казахстан)
6. Андреа Псурна – Яхим Новак (Чехия)
7. Харлоу Линелла Стэнли – Никита Сосненко (Мексика)
8. Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария)
Третья разминка
9. Оливия Илин – Дилан Кейн (США)
10. Дана Сабатини-Специале – Николас Бюлов (Канада)
11. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция)
12. Эмма Гудстэдт – Кристиан Беннетт (Канада)
Четвертая разминка
13. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США)
14. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
15. Алексия Крук – Ян Айзенхабер (Германия)
16. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия)
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