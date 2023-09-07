Гран-при среди юниоров. Педерсен и Чен, Пинчук и Погорелов, Алиева и Баршак выступят с ритм-танцами

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8 сентября дуэты представят ритм-танцы на этапе юниорского Гран-при в Стамбуле.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Стамбул, Турция

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляцияютуб-канал ISU Junior Grand Prix.

Первая разминка

1. Луиза Дюпра – Таори Таддеи-Дюг (Франция)

2. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)

3. Элишка Закова – Филип Менцль (Чехия)

4. Мария Алиева – Егор Баршак (Грузия)

Вторая разминка

5. Ева Шелаева – Иван Соловьев (Казахстан)

6. Андреа Псурна – Яхим Новак (Чехия)

7. Харлоу Линелла Стэнли – Никита Сосненко (Мексика)

8. Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария)

Третья разминка

9. Оливия Илин – Дилан Кейн (США)

10. Дана Сабатини-Специале – Николас Бюлов (Канада)

11. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция)

12. Эмма Гудстэдт – Кристиан Беннетт (Канада)

Четвертая разминка

13. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США)

14. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

15. Алексия Крук – Ян Айзенхабер (Германия)

16. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия)

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Стамбуле

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