Гран-при среди юниоров. Метелкина и Берулава, Флорес и Ванг, Дерошер и Трэшер покажут короткие программы
7 сентября пары выступят с короткими программами на юниорском этапе Гран-при.
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Стамбул, Турция
Пары
Короткая программа
Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU Junior Grand Prix.
Первая разминка
1. Анастасия Стеблянка – Лукас Гнайдинг (Германия)
2. Инес Моудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания)
3. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция)
4. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)
Вторая разминка
5. Оливия Флорес – Люк Ванг (США)
6. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия)
7. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
8. Адель Женг – Энди Денг (США)
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