Гран-при среди юниоров. Ариано-Кент и Лалиберте-Лоран победили, Флорес и Ванг – 2-е
Канадцы Ариано-Кент и Лалиберте-Лоран победили на Гран-при среди юниоров.
2-й этап
Линц, Австрия
Пары
Итоговое положение
1. Мартина Ариано-Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада) – 158,28
2. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 147,22
3. Ши Вэньнин – Ван Чжиюй (Китай) – 123,50
4. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция) – 119,46
5. Люси Хэй – Кайл Маклауд (Великобритания) – 109,09
6. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия) – 106,67
7. София Энкина – Никита Коваленко (Израиль) – 104,42
8. Линда де Нардин – Патрицио Романо Росси Лопес (Испания) – 102,04
9. Алия Аккерман – Тобия Хармс (Германия) – 99,67
10. Ван Юньцзе – Лю Хэлинь (Китай) – 97,19
Произвольная программа
1. Мартина Ариано-Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада) – 104,61
2. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 95,20
3. Ши Вэньнин – Ван Чжиюй (Китай) – 78,22
4. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция) – 76,00
5. Люси Хэй – Кайл Маклауд (Великобритания) – 69,10
6. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия) – 67,60
7. София Энкина – Никита Коваленко (Израиль) – 65,10
8. Линда де Нардин – Патрицио Романо Росси Лопес (Испания) – 63,36
9. Алия Аккерман – Тобия Хармс (Германия) – 62,88
10. Ван Юньцзе – Лю Хэлинь (Китай) – 62,26
Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Линце
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