Гран-при среди юниоров. Ариано-Кент и Лалиберте-Лоран победили, Флорес и Ванг – 2-е

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Канадцы Ариано-Кент и Лалиберте-Лоран победили на Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Линц, Австрия 

Пары

Итоговое положение

1. Мартина Ариано-Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада) – 158,28

2. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 147,22

3. Ши Вэньнин – Ван Чжиюй (Китай) – 123,50

4. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция) – 119,46

5. Люси Хэй – Кайл Маклауд (Великобритания) – 109,09

6. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия) – 106,67

7. София Энкина – Никита Коваленко (Израиль) – 104,42

8. Линда де Нардин – Патрицио Романо Росси Лопес (Испания) – 102,04

9. Алия Аккерман – Тобия Хармс (Германия) – 99,67

10. Ван Юньцзе – Лю Хэлинь (Китай) – 97,19

Произвольная программа

1. Мартина Ариано-Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада) – 104,61

2. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 95,20

3. Ши Вэньнин – Ван Чжиюй (Китай) – 78,22

4. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция) – 76,00

5. Люси Хэй – Кайл Маклауд (Великобритания) – 69,10

6. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия) – 67,60

7. София Энкина – Никита Коваленко (Израиль) – 65,10

8. Линда де Нардин – Патрицио Романо Росси Лопес (Испания) – 63,36

9. Алия Аккерман – Тобия Хармс (Германия) – 62,88

10. Ван Юньцзе – Лю Хэлинь (Китай) – 62,26

Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Линце

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3 комментария

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Mariaku
Победители понравились, у девы красивые выезды с выбросов, особенно с ритта. В финал югп вообще сильные спортсмены отберутся, он ожидается смотрибельный! Смотря кого из наших юниорских пар направили бы, будь наши допущены, но борьба за победу шла бы довольно равная, разве что Чикмарёва и Янченков в своей лиге по этому возрасту. Общий уровень у нас, понятно, выше, а топов, особенно в парном, никогда много и не было, всего несколько стран развивают вид.
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Храбрая виолончелистка
Люси из Великобритании на юную Ирину Шейк похожа)
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Храбрая виолончелистка
Китайцы и правда на ФК подзабили...Бояна к Орсеру отправили, и ребятишки-парники пока не впечатляют. Вот костюмы у китайской пары красивые, ещё в КП обратила внимание. Девочка какая длинноногая, и ещё вырастет, а парнишка вряд ли...Странно, даже не стараются по антропометрии подбирать...
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