Чемпионат мира среди юниоров. Барам и Тюменцев, Вуйламоз и Жинио, Голубева и Мур представят произвольные программы
3 марта на чемпионате мира среди юниоров по фигурному катанию пары выйдут на лед с произвольными программами. После короткой лидируют американцы София Барам и Даниэль Тюменцев.
Чемпионат мира среди юниоров
Калгари, Канада
Пары
Произвольная программа
Начало – 5.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия)
2. Луиза Эрхард — Маттис Пеллегри (Франция)
3. Алия Аккерман – Тобия Хармс (Германия)
Вторая разминка
4. Эшлин Шмитц – Тристан Тейлор (Канада)
5. Иси Ян – Шуньян Дэн (Китай)
6. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада)
Третья разминка
7. Барбора Кучанова – Лукаш Вохозка (Чехия)
8. Наоми Уильямс – Лахлан Льюер (США)
9. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония)
10. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)
Четвертая разминка
11. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)
12. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)
13. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция)
14. София Барам – Даниэль Тюменцев (США)
Положение после короткой программы
1. София Барам – Даниэль Тюменцев (США) – 66,95
2. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция) – 60,58
3. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 59,18
4. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 58,47
5. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 55,88
6. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония) – 55,69
7. Наоми Уильямс – Лахлан Льюер (США) – 52,13
8. Барбора Кучанова – Лукаш Вохозка (Чехия) – 48,38
9. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада) – 47,41
10. Иси Ян – Шуньян Дэн (Китай) – 47,19
11. Эшлин Шмитц – Тристан Тейлор (Канада) – 45,83
12. Алия Аккерман – Тобия Хармс (Германия) – 40,96
13. Луиза Эрхард — Маттис Пеллегри (Франция) – 40,43
14. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия) – 34,24
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Калгари. Там выступят Шимада, Репонд, Мемола, Миура, Голубева и Мур
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