Чемпионат мира среди юниоров. Барам и Тюменцев, Вуйламоз и Жинио, Голубева и Мур представят произвольные программы

3 марта на чемпионате мира среди юниоров по фигурному катанию пары выйдут на лед с произвольными программами. После короткой лидируют американцы София Барам и Даниэль Тюменцев.

Чемпионат мира среди юниоров

Калгари, Канада

Пары

Произвольная программа

Начало – 5.00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия)

2. Луиза Эрхард — Маттис Пеллегри (Франция)

3. Алия Аккерман – Тобия Хармс (Германия)

Вторая разминка

4. Эшлин Шмитц – Тристан Тейлор (Канада)

5. Иси Ян – Шуньян Дэн (Китай)

6. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада)

Третья разминка

7. Барбора Кучанова – Лукаш Вохозка (Чехия)

8. Наоми Уильямс – Лахлан Льюер (США)

9. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония)

10. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)

Четвертая разминка

11. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)

12. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

13. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция)

14. София Барам – Даниэль Тюменцев (США)

Положение после короткой программы

1. София Барам – Даниэль Тюменцев (США) – 66,95

2. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция) – 60,58

3. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 59,18

4. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 58,47

5. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 55,88

6. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония) – 55,69

7. Наоми Уильямс – Лахлан Льюер (США) – 52,13

8. Барбора Кучанова – Лукаш Вохозка (Чехия) – 48,38

9. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада) – 47,41

10. Иси Ян – Шуньян Дэн (Китай) – 47,19

11. Эшлин Шмитц – Тристан Тейлор (Канада) – 45,83

12. Алия Аккерман – Тобия Хармс (Германия) – 40,96

13. Луиза Эрхард — Маттис Пеллегри (Франция) – 40,43

14. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия) – 34,24

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Калгари. Там выступят Шимада, Репонд, Мемола, Миура, Голубева и Мур