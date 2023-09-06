Юрист Анцелиович о деле Грассля: «Максимальное наказание за пропуск трех тестов в течение 12 месяцев – два года дисквалификации с возможностью скостить до года»

Теги допинг сборная Италии мужское катание Анна Анцелиович Даниэль Грассль Фигурное катание

Юрист рассказала, какое наказание грозит Даниэлю Грасслю за пропуск допинг-тестов.

«За пропуск трех антидопинговых тестов в течение 12 месяцев полагается максимальное наказание – два года дисквалификации с возможностью скостить до года, если ему удастся доказать, что нарушение не было намеренным. То есть ему надо доказать, что он допустил оплошность, а не сознательно избегал проверок.

На этапе расследования еще можно как-то избежать наказания. Надо, к примеру, смотреть, были ли соблюдены все критерии при регистрации каждого из флажков, что иногда удается. Но если действительно он не указал, что будет находиться в Москве, то это определенно его ошибка. В таком случае будет зафиксировано нарушение.

Есть два этапа. Первый – когда есть подозрение в нарушении антидопинговых правил. В таком случае у спортсмена запрашивается объяснение, как в данном случае. Грассль должен предоставить объяснение.

Если антидопинговая организации посчитает его недостаточным, тогда наступает второй этап – предъявление обвинения. После этого спортсмен может предоставить уже правовую позицию, которую будет рассматривать дисциплинарный орган.

Разбирательство идет в Италии, но есть правило о взаимном соблюдении всех решений, поэтому дисквалификация будет действовать и на территории России», – сказала Анна Анцелиович.

Даниэль Грассль покинул группу Этери Тутберидзе после пропуска трех допинг-тестов («Р-Спорт»)

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11 комментариев

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Анна Беляева
Ответ Ярик01
Но тренироваться за свой счет у Тутберидзе он сможет, как понимаю.
Нет. У нее тренируются спортсмены сборной России. И спортсмен Грузии, представленный на стартах ISU. Дисквалифицированный по допинговому делу спортсмен не имеет права тренироваться с действующими
+5
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+5
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Revery
Это каким распи...мхм, раздолбаем должен быть взрослый (!!!) спортсмен, чтобы тренируясь в штабе, который денно и нощно полощут во всех мировых сми за олимпиадное допинговое дело (!!!) , пропустить три (три!!!) допинг-теста?
Как?!
Это надо или опилки в голове вместо мозгов иметь или я хз что
+5
-1
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Татьяна Вересова
Какая же безалаберность..
Особенно на фоне незакрытого дела Валиевой, когда и так ТШТ с допингом сейчас ассоциируют
+6
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Анна Беляева
Ответ Ярик01
Дисквалифицированный должен 3/4 срока держаться вне помещений клуба или другой организации, входящей в организации, являющейся подписавшейся стороной Всемирного антидопингового кодекса, Но ГБУ ДО "Московская Академия Фигурного Катания на Коньках" вряд ли входит в такие организации самостоятельно.
Это не важно. Ни тренеры, ни организация не возьмут на себя подобную ответственность, рискуя другими спортсменами
+3
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Olga.t
Ответ ZGenaK
А если этот фрукт скажет, что Этери его заставила кушать допинг?
Ну при чем сейчас "кушать допинг"???
Он пропустил три допинг-теста из-за собственного разгильдяйства.
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Katerina Sunny
Год- это лучший вариант будет. Как раз в себе разберётся. Что- то странное происходит. И с одобрения Федерации поехал в Россию. А когда был в Америке желания проверить не было что ли или подавал свои данные правильно?
+1
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Manukello
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Ярик01
Ответ Анна Беляева
Нет. У нее тренируются спортсмены сборной России. И спортсмен Грузии, представленный на стартах ISU. Дисквалифицированный по допинговому делу спортсмен не имеет права тренироваться с действующими
Дисквалифицированный должен 3/4 срока держаться вне помещений клуба или другой организации, входящей в организации, являющейся подписавшейся стороной Всемирного антидопингового кодекса,

Но ГБУ ДО "Московская Академия Фигурного Катания на Коньках" вряд ли входит в такие организации самостоятельно.
0
0
0
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