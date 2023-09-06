Юрист Анцелиович о деле Грассля: «Максимальное наказание за пропуск трех тестов в течение 12 месяцев – два года дисквалификации с возможностью скостить до года»

Юрист рассказала, какое наказание грозит Даниэлю Грасслю за пропуск допинг-тестов.

«За пропуск трех антидопинговых тестов в течение 12 месяцев полагается максимальное наказание – два года дисквалификации с возможностью скостить до года, если ему удастся доказать, что нарушение не было намеренным. То есть ему надо доказать, что он допустил оплошность, а не сознательно избегал проверок.

На этапе расследования еще можно как-то избежать наказания. Надо, к примеру, смотреть, были ли соблюдены все критерии при регистрации каждого из флажков, что иногда удается. Но если действительно он не указал, что будет находиться в Москве, то это определенно его ошибка. В таком случае будет зафиксировано нарушение.

Есть два этапа. Первый – когда есть подозрение в нарушении антидопинговых правил. В таком случае у спортсмена запрашивается объяснение, как в данном случае. Грассль должен предоставить объяснение.

Если антидопинговая организации посчитает его недостаточным, тогда наступает второй этап – предъявление обвинения. После этого спортсмен может предоставить уже правовую позицию, которую будет рассматривать дисциплинарный орган.

Разбирательство идет в Италии, но есть правило о взаимном соблюдении всех решений, поэтому дисквалификация будет действовать и на территории России», – сказала Анна Анцелиович.

Даниэль Грассль покинул группу Этери Тутберидзе после пропуска трех допинг-тестов («Р-Спорт»)