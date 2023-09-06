Татьяна Тарасова: «Думаю, что Тутберидзе точно изменила бы Грассля в лучшую сторону, но они проработали мало времени»

Татьяна Тарасова считает, что Даниэль Грассль мало поработал с Этери Тутберидзе.

5 сентября итальянский фигурист сообщил, что покинул группу российского тренера.

«Об уходе Даниэля Грассля лучше спросить у Этери Георгиевны. Я не знаю, что повлияло на его решение, он все-таки итальянец и привык жить в Италии или хотя бы в Европе.

Думаю, что Тутберидзе точно изменила бы его в лучшую сторону, но они проработали мало времени», – сказала заслуженный тренер СССР.

Грассль – серебряный призер чемпионата Европы 2022 года в одиночном катании. О его сотрудничестве с Тутберидзе стало известно в январе 2023-го.

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