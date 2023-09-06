Татьяна Тарасова: «Думаю, что Тутберидзе точно изменила бы Грассля в лучшую сторону, но они проработали мало времени»

Теги сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Даниэль Грассль Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Даниэль Грассль мало поработал с Этери Тутберидзе.

5 сентября итальянский фигурист сообщил, что покинул группу российского тренера.

«Об уходе Даниэля Грассля лучше спросить у Этери Георгиевны. Я не знаю, что повлияло на его решение, он все-таки итальянец и привык жить в Италии или хотя бы в Европе.

Думаю, что Тутберидзе точно изменила бы его в лучшую сторону, но они проработали мало времени», – сказала заслуженный тренер СССР.

Грассль – серебряный призер чемпионата Европы 2022 года в одиночном катании. О его сотрудничестве с Тутберидзе стало известно в январе 2023-го.

«Если бы не Этери, я бы закончил с фигурным катанием». Большое интервью Даниэля Грассля – суперновичка Тутберидзе

15 комментариев

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KMR
Пусть она изменит БК. Но они даже программу старую решили оставить.
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Gemma157
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Ответ Viks
Грассль убёг. Потому что поумнел.
Был бы умный сидел бы у своего тренера, с которым стал призером Европы, а не менял бы штабы по 3 раза в год
+6
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Тарасова по одной и той же теме высказывается по нескольку раз. Причем ее комментарии не имеют ни малейшей смысловой нагрузки
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Tatiana Klm
Что было бы, если бы… - Как это можно предугадать? Правильно сделал, что ушел, поскольку психологический прессинг с разных сторон мог сломать его. Не лучшее время для тренировок в России он выбрал - это было всем понятно с самого начала. Хорошо, что он это понял и ушел очень корректно.
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Delirium
Ответ Viks
Грассль убёг. Потому что поумнел.
Если верить внезапному инсайду от лапидарности, то убег он потому, что идиот.
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Viks
Грассль убёг. Потому что поумнел.
он допинг-тесты профукал. Так что про "ум" тут неуместно говорить.
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Anna Stefan
Интересно было бы посмотреть на результат. Мальчик сам по себе симпатичный. Но не выдержала душа поэта(( Жаль.
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Viks
Ума хватило убечь от Тут-зе - уже хорошо.
ну, если там реально три флажка - то ему уже всё фиолетово, хоть с грузинкой, хоть без неё
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Viks
Ответ arisstopane
закончилась российская грин-карта - не рассматриваете?
В Росси нет грин карт. Я не знаю, какая у него была виза: туристическая или учебная. А Вид на жительство (в США гринкарт) продлевается без проблем, если основание не изменилось = ликбез.
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Anna Stefan
Ответ JL JL
Вот не понимаю как они там в Европах живут! Газа нет, нефти нет, голод, холод. Нет хлеба, но, говорят пока в достатке чечевица. Даже туалетной бумаги нет. Все злые бродют по пыльным вонючим трансгендерным улочкам. Бедный Даниэль, ну, как же так! Да, забыла, помидоров тоже нет.
😱 Где "там"? Норвегия не Европа уже штоле?🤔
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