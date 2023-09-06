Антон Сихарулидзе: «Соревнования, которые мы провели, очень заинтересовали ISU. Они планируют внедрить их на международную арену»
Антон Сихарулидзе рассказал об интересе к российским турнирам со стороны ISU .
«Прошлый сезон по результатам был великолепный. Все выступили здорово. Спасибо СМИ, без вас нам было бы сложно. Что касается призовых, то все будет нормально, будем исправно платить.
Те соревнования, которые мы провели, очень заинтересовали в Международном союзе конькобежцев (ISU). Они планируют внедрить их и на международную арену, сейчас это прорабатывается», – сказал и. о. главы ФФКР.
а что там по поводу спортсменов??? или турниры "продвинем", а наши спортсмены и "дома посидят"?...
Я уже молчу, что хорошо бы навести порядок в своей епархии и разобраться с судьями, ни черта не смыслящими в правилах, оборудованием, которое вечно сбоит и прочими проблемами, которых выше крыши, а не сказки тут нам рассказывать из серии "а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо".