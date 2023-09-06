Антон Сихарулидзе: «Соревнования, которые мы провели, очень заинтересовали ISU. Они планируют внедрить их на международную арену»

Теги сборная России ISU Антон Сихарулидзе ФФКР Фигурное катание

Антон Сихарулидзе рассказал об интересе к российским турнирам со стороны ISU .

«Прошлый сезон по результатам был великолепный. Все выступили здорово. Спасибо СМИ, без вас нам было бы сложно. Что касается призовых, то все будет нормально, будем исправно платить.

Те соревнования, которые мы провели, очень заинтересовали в Международном союзе конькобежцев (ISU). Они планируют внедрить их и на международную арену, сейчас это прорабатывается», – сказал и. о. главы ФФКР.

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12 комментариев

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Татьяна Вересова
Внедрят, надеюсь, вместе с нашими спортсменами?
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Alexander X
как интересно....
а что там по поводу спортсменов??? или турниры "продвинем", а наши спортсмены и "дома посидят"?...
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Белые Росы
Был великолепный? Заинтересовали isu? Ну, ну, ну. А еще в том интервью Сихарулидзе сказал, что некоторые фигуристы просятся обратно в Россию. Это Чиризано, что ли? Пусть про него расскажет.
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Lesana
бла-бла-бла.....
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Аля Иванова
Особенно вчерашнее судейство у девочек.
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Ataklena
"Белые господа" похвалили? Ну как не стыдно такое говорить в текущей ситуации...
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Зиля Бадриева
Наверняка прыжковый чемпионат заинтересовал. Правда, его следует проводить среди парней, так как таких ультрасишниц как наши, у них нет.
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sabina_katarina
Это какие соревнования ИСУ планирует внедрить? Неужто шоу-программы? Сихарулидзе - типичный российский чиновник: никакой конкретики и вечная готовность выдать желаемое за действительное.
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Лека-Лека
Что именно заинтересовало? Прыжковый турнир?
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ретроградный меркурий
Сихарулидзе, а как насчёт того, чтобы заняться делом вместо демагогии и популизма? Например, предпринять реальные действия по возвращению наших фигуристов на соревнования? В теннисе, дзюдо, фехтовании, настольном теннисе, борьбе, плавании уже допускают россиян, а в фигурном катании, где Россия - главная фигурнокатательная страна, куча вялых функционеров катается на семинары в Тайланд, а воз и ныне там.
Я уже молчу, что хорошо бы навести порядок в своей епархии и разобраться с судьями, ни черта не смыслящими в правилах, оборудованием, которое вечно сбоит и прочими проблемами, которых выше крыши, а не сказки тут нам рассказывать из серии "а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо".
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Алексей Токарев
Что они собираются проводить, турнир по прыжкам или шоу-программ?
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