Ирина Роднина: «Чемпионов у нас много, но нет ни одного человека ни в исполкоме, ни в комитетах ISU. Все технические и судейские вопросы решаются без нас»

Ирина Роднина раскритиковала работу Федерации фигурного катания России.

– Пока это происходит, нам надо отладить что-то внутри страны. К примеру, у нас в фигурном катании хоть кто-то занимается подготовкой судей?

Я вот слушала отчет по Олимпийским играм 2018 года – мне там рассказывают о больших достижениях в Пхенчхане. Да знаем мы эти достижения! Хотя не такие уж и большие, но все равно.

Федерация должна отчитаться о своей работе. Зачем она отчитывается о работе тренера и спортсмена? У нас хоть одна федерация имеет какой-то перспективный план подготовки людей для их отправки в международные организации?

Чемпионов у нас много – и Валиева та же, и кого вы только ни называли. Но у нас нет ни одного человека ни в исполкоме, ни в комитетах ISU.

– У нас был целый вице-президент ISU по фигурному катанию. И до сих пор был бы, если б не возрастной лимит.

– А мы подготовились к его замене? Раньше у нас были представители в комитетах по фигурному катанию, в танцах на льду, Горшков даже руководил им.

– А что делать ФФКР?

– Они должны готовить этих людей! Ну вот у нас сейчас случилась такая беда с Сашей Горшковым. И что? Я в 2018 году сидела на конференции, посмотрела на все – и прямо аж стыдно стало.

Я им сказала: «Слушайте, вот смотрю я на ваш президиум, все остальные, кроме Горшкова, вот я еще каталась, выиграла три Олимпиады и десять чемпионатов мира, родила двух детей, поработала в США и уже третий раз избираюсь в Госдуму, а вы как сидели, так и сидите».

Я считаю, что федерация должна работать не только на сборную. Да, у нас произошел такой перекос после распада СССР – естественно, ни денег, ни средств не было, и надо отдать должное всем нашим тренерам, которые сохранили и наших фигуристов, и вообще потенциал нашего вида.

А сейчас у нас сборная... Вот они этим и выживают – все более-менее перспективные дети в ней, так контролировать легче. А программы хоть какие-то реализуются по стране, чтобы интерес у людей был не только в том, прыгнет кто-то четверной или нет?

У нас такой вид спорта, что ни у одного руководителя не болит голова, как заполнить стадион. В футболе уже болит, в других видах начинает, но в фигурном катании пока такой проблемы нет.

Зато в у нас никого нет. Да, победы есть, но все технические и судейские вопросы решаются без нас.

Вот чем должна отчитываться федерация, а не тем, сколько вы медалей завоевали! А что касается условий, которые вы создаете для фигуристов, – так это министерство спорта все оплачивает, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.